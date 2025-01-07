AB'ye gönderilen gıdalar kapıdan dönüyor! Tarımda pestisit sağlığa zarar!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:06

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:06

Türkiye'den ihraç edilen ancak kontroller sırasında limit üstü zehirli madde tespit edilen ürünlere ilişkin iadeler gündemde.

Son olarak Avrupa Birliği’ne (AB) gönderilen Antep fıstığı ürünleri izin verilenin 9 katı zehirli madde barındırması sebebiyle geri döndü. Antep fıstığı fiyatlarının gerilediği, ürünlerin gümrükte ihale edildiği gibi iddialar zehirli madde içeren gıdaların yurt içinde satıldığına ilişkin tartışma yarattı. İddiaları Ticaret Bakanlığı yalanladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, tarımsal üretimde kullanılan pestisit ve aflotoksin gibi zehirli maddelerin insan sağlığına ciddi etkileri olduğunu söyledi.

"KULLANMAKTAN KAÇINMALI"

Güncel mevzuatta yer aldığı şekliyle yeterince denetim yapılmamasını “önemli bir sorun” olarak tanımlayan Küçükosmanoğlu, “Pestisit dediğimizde çok geniş bir grup ilaçtan bahsediyoruz. Aslında bunlar zehir. Bunların bir kısmı düşük dozda ve uygun şekilde tarımsal amaçla kullanılabilir. Ancak bunların kullanımıyla ilgili kurallara mutlaka uyulmalı. Bazı pestisitlerin bilinmeyen etkileri olabilir dolayısıyla şu anda kullanımı yasal olan miktarda bir pestisit bile uzun yıllar sonra sağlık sorunları yaratabilir. Bu yüzden kullanmaktan genel olarak kaçınmak gerek” dedi.

"DÖNEN ÜRÜNLERE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Yurt dışına giden ürünlerin görece “daha iyi” olduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu yurt içi pazarında yeterli denetimlerin sağlanmadığını savundu.

Küçükosmanoğlu, “Ülkemiz hiçbir denetimin yapılmadığı, sadece yurt dışına çıkacak ürünlerde bu konunun önemsendiği bir ülke. Yurt dışından dönen ürünlerin ne yapıldığına dair herhangi bir bilgimiz yok. Bunların iç pazara verildiği çok ciddi bir şüphe. Dönen ürünlerin yasal mevzuattaki sınırın çok çok üzerinde olması önemli bir problem. Alınan miktarın da önemi var. Zehirli maddeyi sınırın hafif üzerinde almakla 10 kat üzerinde almak arasında ciddi bir fark var. İstenmeyen etkileri mutlaka daha fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.

HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR?

Küçükosmanoğlu, pestisit denilen ilaçların vücutta biriken maddeler olduğunu ve özellikle sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaptığını söyledi. Karaciğerde, kemik iliğinde kan üreten merkezlerde etkilerin birikerek yıllar içerisinde ortaya çıkabileceğini belirten Küçükosmanoğlu, “Sinir sistemi diyince, görmekten tat almaya veya zihinsel faaliyetlere çok ciddi etkiler olabilir. İlerde erken bunama, görme bozuklukları, karaciğer kanserleri ya da kansızlığa neden olabilir” diye konuştu.