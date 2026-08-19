Alerji şikayetlerini mevsimsel sanıp geçmeyin: 'Yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir'

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte polen maruziyeti devam ederken; sıcak hava, yüksek nem, güneş ve terleme gibi faktörler alerjik hastalıkların şiddetlenmesine neden oluyor. Burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve sulanmanın yanı sıra öksürük, nefes darlığı ile cilt lezyonları gibi şikayetler bu dönemde artış gösterebiliyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"GÜNEŞ, SICAK VE HAVUZ GİBİ TETİKLEYİCİLERDEN KORUNMAK ÖNEMLİ"

Yaz döneminde böcek sokmaları ile sıcak ve neme bağlı cilt alerjilerinin sıkça görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, "Alerjisi bulunan kişilerin güneşe aşırı maruziyet, sıcak hava ve havuz gibi tetikleyicilerden mümkün olduğunca korunması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Her hastanın duyarlı olduğu alerjenlerin farklılık gösterdiğini hatırlatan Tat, "Maruz kalınan etkenler ve tetikleyiciler farklı olduğundan, şikayetlerin ve belirtilerin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"ALERJİYİ SADECE MEVSİMSEL BİR RAHATSIZLIK OLARAK GÖRMEYİN"

Alerjik rahatsızlıkların yalnızca geçici bir mevsimsel durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Tat, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve tekrarlayan semptomların mutlaka dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Doğru tanının tedavi sürecindeki kritik rolüne vurgu yapan Tat, "Alerji şikayetleri kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Ancak doğru tanı ve kişiye özel planlanan uygun tedavi yaklaşımı ile bu şikayetleri kontrol altına almak tamamen mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.