Ali Fazıl Kasap: Devlet hastanelerinde randevu çilesi bitmiyor

15 Nisan 2022 Cuma, 13:34

CHP Kütahya Milletvekili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, devlet hastanelerinde bitmek bilmeyen randevu çilesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunduç

Muayene randevularının günler sonrasına, tetkik randevularının ise aylar sonrasına verildiğini söyleyen Kasap, Merkezi Hekim Randuvu Sistemi (MHRS) ve Alo 182’ye ulaşılmakta da sorun yaşandığını dile getirdi.

Yirmi yıllık AKP iktidarının halkı hastaneden randevu alamaz hale getirdiğini belirten Kasap şöyle dedi:

“Bugün Türkiye’de sağlık sistemi bir açmaz içerisinde. Hekimlerimiz bugün Türkiye’de kalmak istemiyor. Çalışma koşulları düzeltilmediği takdirde ilerleyen günlerde bu kriz kendini çok daha fazla hissettirecek. Doğal olarak sağlık sisteminde yaşanan bu açmaz vatandaşımız da derinden etkiliyor. Bugün için bir hastaneden randevu almak işkenceye dönüştü! Artık kuyruklar evde, telefonlarda! ‘Sağlıkta çağ atladık’ diyenler ne hekimlerimizin ne sağlık çalışanlarımızın ne de vatandaşımızın yaşadığı sorunları görmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırıyorum. TBMM Sağlık Komisyonunu göreve çağıyorum.”

ERDOĞAN, AKDAĞ'DAN ÖĞRENMİŞTİ: MAALESEF DOĞRU

MHRS'de yaşanan krizin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yüzleşmek durumunda kaldığı bir soruna dönüştüğüne dair kulis haber, gazetemiz Cumhuriyet'te yayımlanmıştı. Erdoğan'ın mart ayında partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği görüşmeden notların yer aldığı habere göre, vekillerin sahada karşılaştıkları sorunlar arasında MHRS şikayetlerinin de olduğu AKP'li Cumhurbaşkanına aktarılmıştı. Konuyu eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a soran Erdoğan'ın, "Maalesef doğru" yanıtını aldığı öğrenilmişti.



