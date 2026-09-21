Alzheimer’da erken tanı ve bakım çağrısı

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Türkiye’de Alzheimer hastalığının erken tanısı ve hastaların bakımı konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi. Demansın yalnızca hastayı değil, ailesini ve toplumu da etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Şahin, bakım verenlerin tükenmemesi için gündüz yaşam merkezlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Şahin, “İleri yaşta meydana gelen unutkanlıkların yaşa bağlı ve olağan kabul edilmesi yönünde maalesef bir eğilim var. Bunu toplumdaki Alzheimer farkındalığının düşük olmasıyla açıklayabiliriz. Unutkanlıklar ileri aşamalara kadar yaşlılığa bağlı gibi düşünülüyor ve erken tanı şansı kaçırılmış oluyor” dedi.

“DEMANS YALNIZCA KİŞİNİN HASTALIĞI DEĞİL”

Demans görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını belirten Şahin, “Doğumda beklenen yaşam süresi 80 yılın üzerine çıktı. İleri yaş, demans için en büyük risk faktörlerinden biri. İleri yaşta olmak, kadın olmak ve düşük eğitim düzeyi gibi bazı risk faktörlerimiz var. Demans aslında kişinin değil, ailesinin, hatta toplumun hastalığıdır. Hepimizi ilgilendirir. Çünkü uzun süreli, kronik bir bakım sürecini beraberinde getirir. Ülkemizde hastaların bakımını çoğu zaman aile fertleri, evlatlar ya da kardeşler üstleniyor. Bakım verenlerin yorulma ve tükenme riski çok yüksek. Bakım verenlerin yükünün azaltılması ve desteklenmesi gerekiyor. Hasta yakınlarına verebileceğimiz en büyük desteklerden biri gündüz yaşam evlerinin ve gündüz bakım merkezlerinin sayısının artırılmasıdır. Alzheimer derneklerinin birçok kentte destek verdiği ve birlikte yürüttüğü yaşam evleri bulunuyor. İzmir’de de bu merkezler var ancak sayıları yeterli değil” dedi.

ULUSAL DEMANS STRATEJİK PLANI HAZIRLANDI

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından hazırlanan Ulusal Demans Stratejik Planı hakkında da bilgi veren Şahin, çalışmanın tamamlanarak ilgili kurumlara gönderildiğini söyledi.

Şahin, “Türkiye Alzheimer Derneği’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Ulusal Demans Stratejik Planı’nı dernek olarak tamamladık ve ilgili kurumlara gönderdik. Kurumların da gerekli katkılarıyla birlikte ulusal bir stratejik planın hayata geçirilmesini bekliyoruz. Demans çok faktörlü bir hastalık. Eğitim düzeyinden depresyona, kontrolsüz tansiyondan diyabete kadar pek çok faktör hastalığın gelişiminde etkili olabiliyor. Bu nedenle ilk önemli başlık hastalığın önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Hastalığı ne kadar erken tanır ve müdahale ederseniz hastaların yaşam kalitesini o kadar artırabilirsiniz. Uzun süreli bakım sürecinin mutlaka planlanması gerekiyor. Gündüz yaşam merkezleri de bu noktada büyük önem taşıyor. Önleme, erken tanı ve bakım, Alzheimer’la mücadelede dünyada da öne çıkan üç temel başlıktır” ifadelerini kullandı.