Anket sonuçlarına göre dermatologlar kadro sayısındaki artıştan memnun değil: ‘Kalite olumsuz etkilendi’

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarında dermatoloji, plastik cerrahi, çocuk psikiyatrisi, nükleer tıp, sualtı hekimliği ve fizyoloji kontenjanları yüzde 100 doldu. Ancak pediatri, çocuk, göğüs ve genel cerrahi kadrolarının yarısı bile dolmadı. Cerrahi branşlardaki hekim açığı sağlıkçıların tepkilerine neden olurken kontenjanı tıka basa dolan branşların uzmanları da eğitimin niteliğinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kadro sayılarındaki artışı eleştiriyor.

Dermatolog Dr. Mustafa Anıl Yılmaz, konuya ilişkin 65’i öğretim görevlisi, 111’i uzman, 179’u asistan olmak üzere toplam 355 hekimin yanıt verdiği bir anket çalışması yaptı. Çalışmanın sonuçları, branşa ilişkin yaşanan sorunları ortaya koydu.

Sonuç raporuna göre “Son beş yılda dermatoloji kadro sayılarındaki artışı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 220 hekimden 65’i “Çok olumsuz” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların çoğunluğu 2024 Eylül yerleştirmelerinde dermatoloji asistan kadro sayılarında azalma görmeyi tercih ettiğini kaydetti.

‘UZMANLIK EĞİTİMİNE ZARAR VERİR’

Katılımcıların yüzde 50’sinden fazlası da kadro sayılarındaki artış ile Türkiye’de kamuda çalışan dermatoloji uzman sayısının artırılmasının yöntemini doğru bulmadığını ifade etti. Söz konusu yöntemi doğru bulmayanlar ise “Bu durumun dermatoloji uzmanlık eğitiminde birebir öğretici-öğrenci ilişkisini azaltarak Türkiye’de dermatoloji uzmanlık eğitimine zarar vereceğini ve Türkiye’de kamuda çalışan dermatoloji uzman sayısının, kamu çalışma şartları, özlük haklarının iyileşmesi ile çözüleceğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

