Anne sütü bebeğin ilk aşısı: 'İlk 6 ay su vermeyin' uyarısı

Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Küçükgüldal, emzirmenin hem bebek hem de anne sağlığı açısından önemli yararlar sağladığını belirtti. Küçükgüldal, toplumda anne sütüne ilişkin yaygın yanlış inanışların emzirme sürecini olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

“ANNE SÜTÜ BEBEĞİN İLK AŞISIDIR”

Doğumdan sonraki ilk günlerde salgılanan kolostrumun yüksek miktarda antikor, büyüme faktörü ve canlı bağışıklık hücresi içerdiğini belirten Küçükgüldal, şunları söyledi:

“Anne sütü yalnızca bir besin değildir. Özellikle doğumdan sonraki ilk günlerde salgılanan kolostrum yani ağız sütü, yüksek miktarda antikor, büyüme faktörü ve canlı bağışıklık hücreleri içerir. Bu nedenle anne sütü ‘bebeğin ilk aşısı’ olarak tanımlanır.”

Kolostrumun bağırsakları koruyucu bir tabakayla kapladığını ifade eden Küçükgüldal, anne sütünün enfeksiyonların yanı sıra ilerleyen yıllarda görülebilecek alerji ve bazı kronik hastalıklara karşı da koruma sağlayabileceğini belirtti.

İLK BİR SAAT “ALTIN DEĞERDE”

Doğumdan sonraki ilk saatin emzirme açısından kritik olduğunu söyleyen Küçükgüldal, bebeğin anneyle ten tene temas etmesinin ve mümkün olan en kısa sürede emzirilmesinin önemine işaret etti.

Küçükgüldal, bu sürecin annenin süt üretimini artırdığını, bebeğin vücut ısısı ile kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu ve anne-bebek bağını güçlendirdiğini kaydetti.

İlk sütün miktar olarak az görünmesinin normal olduğunu belirten Küçükgüldal, “Sütüm gelmedi” düşüncesiyle gereksiz yere mama başlanmasının çoğu zaman doğru olmadığını söyledi.

İLK 6 AY YALNIZCA ANNE SÜTÜ

Anne sütünün bebeğin enerji, protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabildiğini belirten Küçükgüldal, yaklaşık yüzde 87’si sudan oluştuğu için yalnızca anne sütüyle beslenen sağlıklı bebeklerin sıcak havalarda bile çoğunlukla ek suya ihtiyaç duymadığını ifade etti.

Erken dönemde su veya ek gıda verilmesinin bebeğin daha az anne sütü almasına, enfeksiyon riskinin artmasına ve emzirmenin erken sona ermesine yol açabileceğini söyledi.

EMZİRME ANNEYİ DE KORUYOR

Küçükgüldal, emzirmenin anne sağlığı açısından da önemli faydalar sağladığını belirtti.

Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonunun rahmin daha hızlı toparlanmasına ve doğum sonrası kanama riskinin azalmasına yardımcı olduğunu ifade eden Küçükgüldal, düzenli emzirmenin uzun vadede meme ve yumurtalık kanseri, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve bazı kalp-damar hastalıklarının görülme riskini azaltabildiğini söyledi.

“SÜTÜM YETMİYOR” ENDİŞESİ

Annelerin önemli bir bölümünde süt üretiminin yeterli olduğunu belirten Küçükgüldal, anne sütünün yeterliliğinin bebeğin kilo alımı, idrar sıklığı, emzirme sonrası doyum belirtileri ve büyüme eğrisi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Süt üretimini artırmanın en etkili yolunun sık ve doğru teknikle emzirme olduğunu söyleyen Küçükgüldal, yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme, dinlenme ve stresin azaltılmasının da süreci desteklediğini belirtti.

ÇALIŞAN ANNELER İÇİN SAKLAMA ÖNERİLERİ

İşe dönüşün emzirmenin sona ermesi anlamına gelmediğini belirten Küçükgüldal, anne sütünün uygun koşullarda sağılarak saklanabileceğini söyledi.

Sağılan anne sütünün oda sıcaklığında yaklaşık 4 saat, buzdolabında 4 güne kadar, derin dondurucuda ise yaklaşık 6 ay saklanabileceğini ifade eden Küçükgüldal, çözülen sütün yeniden dondurulmaması ve mikrodalgada ısıtılmaması gerektiğini vurguladı.

DOĞRU SANILAN YANLIŞLARA DİKKAT

İlk gelen sarı sütün kirli olduğu, memelerin yumuşamasının sütün bittiği anlamına geldiği ya da bebeğin sık emmesinin süt yetersizliğini gösterdiği yönündeki inanışların doğru olmadığını belirten Küçükgüldal, annenin hastalandığı her durumda emzirmenin bırakılmasının da gereksiz olabileceğini söyledi.

Yeni ilaç kullanımı veya ciddi hastalık durumlarında ise mutlaka hekim görüşü alınması gerektiğini kaydetti.