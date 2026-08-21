Antidepresanlar bağımlılık yapar mı? Uzmanı en yaygın yanlış inanışı açıkladı

Depresyon ve anksiyete bozuklukları başta olmak üzere ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan antidepresanlara ilişkin toplumdaki yanlış inanışlar, kişilerin profesyonel desteğe geç başvurmasına veya tedaviyi erken bırakmasına neden olabiliyor.

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Yunus Akkeçili, antidepresan kullanımıyla ilgili merak edilenlere değinerek, her üzüntü ve kaygının ilaç tedavisi gerektirmediğini ve tedavinin mutlaka kişiye özel planlanması gerektiğini belirtti.

“ANTİDEPRESANLAR BAĞIMLILIK YAPAN İLAÇLAR DEĞİLDİR”

Antidepresanlarla ilgili en yaygın yanlış inanışlardan birinin bağımlılık korkusu olduğunu belirten Akkeçili, şunları söyledi:

“En sık duyduğumuz cümlelerden biri ‘İlaçlara alışırım, bırakamam.’ oluyor. Oysa antidepresanlar bağımlılık yapan ilaçlar değildir. Bu ilaçlar kişinin kişiliğini değiştirmez, uyuşturmaz ya da zamanla sürekli daha yüksek doz gerektirmez. Tedavi süresi tamamlandığında hekim kontrolünde güvenli şekilde azaltılarak sonlandırılabilir.”

HER ÜZÜNTÜ VE KAYGI ANTİDEPRESAN GEREKTİRMİYOR

Üzüntü, kaygı, isteksizlik, uykusuzluk veya stres yaşamanın tek başına antidepresan başlanması için yeterli olmadığını vurgulayan Akkeçili, öncelikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Bazı kişilerde psikoterapinin yeterli olabileceğini, bazı hastalarda ise ilaç tedavisinin gerekli hale gelebileceğini belirten Akkeçili, doğru tedavinin kişinin durumuna göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“RUHSAL HASTALIKLARIN TEK NEDENİ GENETİK DEĞİL”

Depresyon ve anksiyete bozukluklarının yalnızca genetik nedenlerle ortaya çıkmadığını belirten Akkeçili; biyolojik yatkınlığın yanı sıra çocukluk yaşantıları, travmatik deneyimler, uzun süreli stres, sosyal destek eksikliği ve yaşam olaylarının da etkili olabileceğini söyledi.

ANTİDEPRESANLAR BİLİNÇSİZ KULLANILMAMALI

Antidepresanların doğru tanı sonrasında güvenli ve etkili tedavi seçenekleri olabileceğini belirten Akkeçili, hekim değerlendirmesi yapılmadan kullanılmasının risk taşıyabileceği konusunda uyardı.

Özellikle bipolar bozukluk gibi bazı hastalıklarda yeterli değerlendirme yapılmadan antidepresan başlanmasının istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirten Akkeçili, ilaçların kişiye özgü yan etkileri ve diğer ilaçlarla etkileşimlerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“KENDİNİZİ İYİ HİSSETMENİZ TEDAVİNİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMEZ”

Tedavide belirtilerin azalmasının ilacın bırakılması için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Akkeçili, antidepresanların kişinin kendi kararıyla kesilmemesi gerektiğini belirtti.

Tedavi süresinin kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Akkeçili, ilaç kullanımının sonlandırılması kararının psikiyatri uzmanıyla birlikte verilmesi gerektiğini kaydetti.