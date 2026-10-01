Aşı tartışmalarından önce buna bakın': Prof. Dr. Orhan Şen inme riskini artıran 6 faktörü açıkladı!

Kamuoyunda sıkça tartışılan COVID-19 sonrası artan inme vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Prof. Dr. Orhan Şen, sürecin sadece aşılar üzerinden okunmasının eksik kalacağını vurguladı. Pandemiyle birlikte değişen yaşam tarzına dikkat çeken Şen, düzenli uyku, egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Aşıların etkisine ilişkin net bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade eden Şen, "Aşıların payı var ya da yok diye net bir şey diyemeyiz. COVID geçiren kişilerde kandaki pıhtılaşma dengesinin bozulduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ SONRASI HAREKET KABİLİYETİMİZİ KAYBETTİK"

Pandemi döneminde evde geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte alışkanlıkların kökten değiştiğini belirten Prof. Dr. Şen, günlük ihtiyaçların ve alışverişlerin artık oturduğumuz yerden yapıldığına değindi.

İnsanların adeta evlere hapsedildiği bir dönemden geçildiğini hatırlatan Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alışverişlerini evden yapmaya alıştılar. Markete girip dolaşarak alışveriş yapmak yerine, oldukları yerden sipariş vermeye alıştırıldılar. Artık bütün alışverişler evlerden yapılabiliyor. Hareket kabiliyetimizi kaybettik. İşlenmiş gıdalara olan rağbet, hareketsizlik, tansiyon ilaçları kullanımı, şeker, egzersiz, diyet ve stresten uzak bir ortam... Bunlar inmeye neden olabilmektedir."

DÜZENSİZ UYKU VE HAVA DEĞİŞİMLERİ RİSKİ TETİKLİYOR

Sağlıklı bir yaşam için yetişkinlerin günde ortalama 7 saat uyuması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Şen, uyku kalitesi ve düzenindeki bozulmaların da inme riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan ani sıcaklık değişimlerinin özellikle tansiyon veya kalp ritim bozukluğu bulunan hastalar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten Şen, bu gruptaki vatandaşların hava değişimlerine karşı daha tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

"İNME BELİRTİLERİNDE İLK 4-6 SAAT KRİTİK"

İnme geçiren hastalarda erken müdahalenin hayat kurtardığını ve kalıcı hasarları önlediğini vurgulayan Şen, vatandaşların belirtileri iyi tanıması gerektiğinin altını çizdi.

İnme anında vakit kaybetmeden 112 Acil Servis'in aranması gerektiğini belirten Şen, dikkat edilmesi gereken semptomları ve müdahale süresini şöyle özetledi: