Aşılamanın düşüşüyle birlikte görülen vaka sayısındaki yükseliş endişe yaratıyor

Türkiye’de kızamık vakaları hızla artarken aşılama oranlarındaki gerileme, endişeyi büyüttü. 2025 yılında 219 olan kızamık vakası, 2026’nın ilk beş ayında 877’ye yükseldi. 28. Dönem Yeni Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, artan vakalar ve düşen aşılama oranlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, sahadaki tablonun vaka artışını doğruladığını belirterek, son aylarda kızamık vakaları ve temaslılarının düzenli olarak aile hekimlerine bildirildiğini söyledi. Kırımlı, sağlık çalışanlarının da kızamığa yakalandığını belirtti.

‘YÜZDE 10’U GEÇTİ’

Kırımlı, kızamık aşısının iki doz uygulanmasıyla toplumun yüzde 99’undan fazlasının hastalığa karşı korunabildiğini söyledi. 1990’ların sonlarından itibaren yürütülen aşılama kampanyaları sayesinde Türkiye’de kızamığın neredeyse görülmez hale geldiğini belirten Kırımlı, son yıllarda bu mücadelenin zayıfladığına dikkat çekti. Son üç yıldır 9 aylık bebeklere de ek doz aşı uygulandığını aktaran Kırımlı, İTO’nun çalışmalarına göre İstanbul’da ikinci doz kızamık aşısını olmayan çocukların oranının yüzde 10’un üzerine çıktığını, bazı ilçelerde bu oranın daha yüksek olduğunu ifade etti. Aşı tereddüdünün önemli nedenlerinden birinin kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi olduğunu belirten Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’nın daha güçlü bir iletişim kampanyası yürütmesi gerektiğini söyledi.

‘BÜROKRATİK ENGELLER VAR’

Aile hekimlerinin eksik aşılı çocuklara ulaşırken bürokratik engellerle karşılaştığını belirten Kırımlı, aşı konusunda tereddüt yaşayan ailelerin ikna edilmesinin ardından da çok sayıda işlem ve belge gerektiğini aktardı. Aile hekimliği sistemindeki kayıt değişikliklerinin de aşı takibini zorlaştırdığını savunan Kırımlı, özellikle geçici koruma altındaki milyonlarca kişinin aile hekimlerinden kopmasının koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

‘BAKANLIK AÇIKLASIN’

Kızamığın yüksek bulaşıcılığı nedeniyle vaka veya şüpheli vaka durumunda sağlık kuruluşlarında özel önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Kırımlı, vaka sayılarının yanı sıra yaş, aşılanma durumu ve bölgesel dağılıma ilişkin verilerin düzenli açıklanmasının kritik olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı’ndan gerçek aşısız kişi sayısının açıklanmasını isteyen Kırımlı, sorumluluğun aile hekimlerine veya ailelere yüklenmemesi gerektiğini belirtti.