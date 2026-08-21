Bağırsak sağlığını koruyan besinler neler? Uzmanı günlük 30 gramı işaret etti

Kalın bağırsak kanserinden korunmada günlük yaşam alışkanlıklarının önemli rol oynadığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Genco Gençdal, bağırsak sağlığını destekleyen beslenme ve yaşam tarzı önerilerini sıraladı.

Gençdal, “Ne yiyorsanız, bağırsaklarınız da onu yaşıyor. Bağırsak sağlığını korumak için mucizevi bir besine ihtiyacımız yok. Yıllarca sürdürülebilecek dengeli bir beslenme düzenine, hareketli bir yaşama ve uygun zamanda yapılan taramalara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

İŞLENMİŞ ETLERİ AZALTIN

Liften fakir, aşırı işlenmiş gıdalar ve fazla kırmızı et içeren beslenme düzeninin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyebileceğini belirten Gençdal, sebze, meyve, kuru baklagil ve tam tahılların daha fazla tüketilmesini önerdi.

İşlenmiş etlerin ise mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini söyledi.

GÜNLÜK 30 GRAM LİF HEDEFİ

Doç. Dr. Gençdal, lifin yalnızca kabızlığı önlemek için değil, bağırsak bakterilerinin faydalı metabolitler üretmesine katkı sağlaması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun yetişkinler için günlük yaklaşık 30 gram lif tüketimini önerdiğini hatırlatan Gençdal, lif alımının kademeli artırılması ve yeterli su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

“TABAĞINIZDA NE KADAR ÇOK RENK VARSA O KADAR İYİ”

Gençdal; brokoli, lahana, karnabahar, roka, ıspanak, havuç, domates ve biber gibi farklı renklerde sebzelerin düzenli tüketilmesini önerdi.

Meyve suyunun bütün meyvenin yerini tutmadığını belirten Gençdal, mercimek, nohut, kuru fasulye ve barbunya gibi baklagillerin de haftada birkaç kez sofrada yer alması gerektiğini söyledi.

KIRMIZI ETİ TAMAMEN BIRAKMAK GEREKMİYOR

Kırmızı etin tamamen bırakılması gerekmediğini belirten Gençdal, haftada yaklaşık 350-500 gram pişmiş et sınırının aşılmamasını önerdi.

Sucuk, salam, sosis, pastırma ve jambon gibi işlenmiş etlerin ise günlük beslenmenin parçası olmaması gerektiğini vurguladı.

PROBİYOTİK TEK BAŞINA KANSERİ ÖNLEMİYOR

Yoğurt ve kefir gibi gıdaların sağlıklı seçenekler olduğunu belirten Gençdal, tek başına probiyotik takviyelerinin kanseri önlediğine ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını söyledi.

En etkili yaklaşımın liften zengin, çeşitli ve doğal bir beslenme düzeni olduğunu ifade etti.

“HAMBURGERİ YASAKLAMAK YERİNE ALIŞKANLIKTAN ÇIKARIN”

Fast-food, şekerli içecekler ve paketli atıştırmalıkların beslenmenin temelini oluşturmaması gerektiğini belirten Gençdal, “Amaç hiçbir zaman hamburger yememek değil; istisnayı alışkanlık haline getirmemektir” dedi.

HAREKET VE KOLONOSKOPİ VURGUSU

Her gün 20-30 dakikalık tempolu yürüyüşün bile bağırsak sağlığı açısından fayda sağlayabileceğini belirten Gençdal, sağlıklı beslenmenin tek başına yeterli olmadığını da vurguladı.

Gençdal, “Sağlıklı beslenmek riski azaltır ama kolonoskopinin yerini tutmaz” diyerek taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN 7 ALTIN KURAL

Gençdal’ın sıraladığı temel öneriler şöyle:

Her gün taze sebze ve meyve tüketin.

Günlük yaklaşık 30 gram lif hedefleyin.

Kuru baklagilleri sofradan eksik etmeyin.

İşlenmiş etleri mümkün olduğunca azaltın.

Kırmızı eti ölçülü tüketin.

Alkol tüketiminden mümkünse kaçının.

Düzenli hareket edin ve ideal kilonuzu koruyun.

“MUCİZEVİ BİR YİYECEK YOK”

Gençdal, brokoli, kefir veya herhangi bir takviye ürünün tek başına kalın bağırsak kanserini önleyemeyeceğini belirterek, asıl önemli olanın uzun yıllar sürdürülebilen sağlıklı yaşam alışkanlıkları olduğunu söyledi.