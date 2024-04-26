Bakanlık tarafından yapılmayan destek Avrupa’dan geldi: 'Sağlıkçılara sahip çıkılmalı'

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) haberini örnek göstererek yaptığı bir açıklama ile deprem sonrası yeniden inşa önlemlerinin uygulanmasına yönelik tavsiyelerde bulundu. UEMO açıklamasında, “AHEF’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı deprem sonrası aile hekimlerine herhangi bir destek sağlamadı” denildi. UEMO, Türk yetkililere, hastalara kaliteli ve etkili hizmetler sağlamak amacıyla deprem sonrası bazı yeniden inşa önlemlerinin uygulanmasını önerdi.

‘GELİR KORUMASI’

AHEF Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, UEMO’nun desteğinin depremden bu yana verdikleri mücadelenin ve haklılıklarını kanıtladığını kaydetti. Erdoğan, UEMO’dan gelen önerileri şöyle anlattı: “Tavsiyeler arasında öncelikle deprem bölgelerinde çalışan aile hekimlerine gelir koruması yer alıyor. Yeni yapılacak toplu konut projelerinde zorunlu özellikler, nüfus yoğunluğuna göre uygun konumdaki birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde sağlanması, aile sağlığı merkezi binalarının depreme dayanıklı inşaatı, Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen sarf malzemeleri, tek kullanımlık ürünler ve aşılar için aile sağlığı merkezlerine güçlü tedarik hatlarının kurulması öneriliyor.”

Söz konusu önerilerin deprem felaketi yaşamış aile hekimleri için fazla olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Bakanlığımızın bu konuya artık sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.