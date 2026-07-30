Beslenme Uzmanı Emine Uluçay açıkladı... Hafif beslenirken bu hatayı yapmayın: Protein alımı ihmal edilmemeli

Yaz sıcaklarının etkisiyle beslenme alışkanlıkları değişirken, ağır yemeklerin yerini salata, zeytinyağlı ve soğuk çorbalar alıyor. Ancak uzmanlar, öğünler hafiflese de günlük protein ihtiyacının ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

"PROTEİN ALIMI YETERLİ DÜZEYDE KALMALI"

Beslenme Uzmanı Emine Uluçay, yaz aylarında et ve tavuk gibi hayvansal protein kaynaklarının daha az tüketilebildiğine dikkat çekerek, "Öğünler hafiflerken protein alımının yeterli düzeyde kalmasına özen göstermek gerekiyor. Günlük beslenmede bitkisel protein kaynaklarına yer vermek, öğünlerin besin değerini artırmaya katkı sağlıyor" dedi.

KURUBAKLAGİLLER YAZ SOFRALARINDA ÖNE ÇIKIYOR

Uluçay'a göre nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye ve maş fasulyesi gibi kurubaklagiller, yüksek protein ve lif içerikleri sayesinde dengeli beslenmeyi destekliyor.

Lif içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlayan kurubaklagillerin, özellikle salatalara eklenerek öğünlerin besin değerini artırabileceğini belirten Uluçay, bu ürünlerin yoğurtlu soğuk çorbalarda ve zeytinyağlı tariflerde de rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti.

PRATİK VE EKONOMİK ALTERNATİF

Yaz aylarında ofis, piknik ve plaj gibi dış mekanlarda kolay taşınabilen öğünlerin tercih edildiğini belirten Uluçay, önceden haşlanmış kurubaklagillerin pratik bir seçenek sunduğunu söyledi.

Kurubaklagillerin birçok hayvansal protein kaynağına göre daha ekonomik olduğuna da dikkat çeken Uluçay, farklı tariflerde kullanılabilmeleri sayesinde beslenme çeşitliliğini artırdığını kaydetti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMEYE KATKI

Kurubaklagillerin yalnızca protein ve lif alımını desteklemekle kalmadığını vurgulayan Uluçay, "Haftada birkaç öğünde bitkisel protein kaynaklarına yer vermek hem bireysel sağlık hem de sürdürülebilir beslenme açısından değerli bir tercih" ifadelerini kullandı.