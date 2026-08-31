Bu ilaçları aniden bırakmayın! Prof. Dr. Müftüoğlu’ndan 6 aylık kontrol uyarısı

Sabah yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun süreli ilaç kullanımına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“İlacı başlatmak kadar, ne zaman ve nasıl bırakılacağını bilmek de önemli” diyen Müftüoğlu, özellikle ileri yaşlarda kullanılan ilaç sayısının zaman içinde artabildiğine dikkat çekti.

“İLAÇ İLACI, YAN ETKİ YENİ REÇETEYİ ÇAĞIRIYOR”

Müftüoğlu, bazı durumlarda bir ilacın yan etkisinin yeni bir hastalık gibi değerlendirilebildiğini ve bunun da başka ilaçların reçeteye eklenmesine yol açabildiğini belirtti.

“Modern tıp ilaç başlatmakta çok becerikli; bırakma konusunda ise biraz utangaç” diyen Müftüoğlu, “Bir bakmışsınız, kahvaltı tabağından önce ilaç tabağı hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

“HER 6 AYDA BİR İLAÇ CHECK-UP’I YAPTIRIN”

Müftüoğlu, kullanılan ilaçların düzenli olarak hekimle birlikte gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

“Her altı ayda bir ‘ilaç checkup’ı’ yaptırın. Doktorunuza ‘Bu ilacı hâlâ neden kullanıyorum?’ diye sorun. Aynı işi yapan veya gereksiz yere tekrarlanan ilaçları kontrol ettirin.”

Yeni bir şikâyet ortaya çıktığında doğrudan yeni bir ilaç başlanmadan önce mevcut ilaçların olası yan etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“DOĞAL DEMEK ZARARSIZ DEMEK DEĞİL”

Müftüoğlu, vitaminler, bitkisel ürünler ve takviyelerin de kullanılan ilaçlar listesine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

“‘Doğal’ demek, ‘zararsız’ demek değildir” diyen Müftüoğlu, bu ürünlerin de hekim tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“ANİDEN KESMEYİN”

Müftüoğlu, bazı ilaçların aniden bırakılmasının sakıncalı olabileceğine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“Antidepresanları, kortizonu, beta blokerleri, epilepsi ve uyku ilaçlarını aniden kesmeyin. Gerektiğinde dozları doktor kontrolünde, yavaş ve kişiye özel bir planla azaltın.”