Burun tıkanıklığını gidermek isterken dikkat: 'Tıkanıklığı daha da artırabilir'

Burun tıkanıklığı, bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunda görülebilen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yaygın bir sorun. Nezle, grip veya alerji gibi geçici nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, uzun sürmesi durumunda burunda yapısal ya da tıbbi bir problemin habercisi de olabiliyor

. Uzmanlar, özellikle burun açıcı spreylerin doktor önerisi olmadan ve uzun süre kullanılmaması konusunda uyarıyor. Kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları uzmanı Dr. Artunç Kaan Turanoğlu, burun tıkanıklığının uzun sürmesi veya sık yinelenmesi halinde nedeninin araştırılması gerektiğini belirtti.

Septum deviasyonu, burun etlerinin büyümesi, polip, sinüzit ve nadiren tümörlerin tıkanıklığa yol açabileceğini belirten Turanoğlu, çocuklarda ise geniz eti büyümesinin önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Burun salgılarının yoğunlaşıp kuruması tıkanıklık hissini artırabileceğini ifade eden Turanoğlu, özellikle kuru havalarda burun içinin nemli tutulması önem taşıdığına dikkat çekti. Serum fizyolojik veya tuzlu su içeren uygun burun solüsyonlarının algıların temizlenmesine yardımcı olabileceğini aktaran Turanoğlu, burnun sert ve basınçlı şekilde sümkürülmemesi ve burun içinin tahriş edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yeterli su tüketiminin vücudun sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu belirten Turanoğlu, burun salgılarının koyulaşmasını da önlemeye destek olduğunu aktardı. Polen, ev tozu akarları ve küfün alerjik riniti tetikleyerek burun tıkanıklığı, hapşırma, akıntı ve kaşıntıya yol açabileceğini ifade eden Turanoğlu, tıkanıklık belirli mevsimlerde veya ortamlarda tekrarlıyorsa alerji ihtimalinin değerlendirilmesi ve tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini kaydetti.

SPREY KULLANIMI BAĞIMLILIK YARATABİLİR

Artunç Kaan Turanoğlu, damar büzücü özellikteki bazı burun açıcı spreylerin ilk etapta hızlı rahatlama sağladığını, ancak uzun süre ve kontrolsüz kullanıldığında tam tersine tıkanıklığı artırabildiğini belirtti. Bu durumun sprey kullanımına bağımlılığa da yol açabileceğine dikkat çeken Turanoğlu, söz konusu ürünlerin doktor önerisi doğrultusunda ve belirtilen süre boyunca kullanılması gerektiğini vurguladı.