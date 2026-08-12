Buzlu kahvede gizli tehlike: Kalori bombasına dönüşüyor, su yerine geçmiyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ferahlamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri buzlu kahveler oluyor. Ancak uzmanlar, masum bir serinletici gibi görünen bu içeceklerin içeriğindeki gizli tehlikelere dikkat çekiyor. Diyetisyen Edanur Usta, özellikle kahve zincirlerinden alınan ya da hazır satılan aromalı buzlu kahvelerin yüksek kalori ve şeker içerikleri nedeniyle sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

"TEK BARDUKTA GÜNLÜK ŞEKER MİKTARI İKİYE KATLANIYOR"

Sade kahve, su ve buz birleşimiyle hazırlanan içeceklerin düşük kalorili olduğunu ifade eden Dyt. Edanur Usta, "Tüketicilerin en sık yaptığı hata, buzlu kahveyi yalnızca kahve olarak değerlendirmeleridir. Aromalı şuruplar, karamel sosları ve krema ilaveleri içeceğin kalori ve şeker miktarını ciddi oranda artırabiliyor. Kremalı ve aromalı standart bir buzlu kahve 300-500 kalori ile 40-60 gram ilave şeker içerebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük ilave şeker tüketiminin yaklaşık 25 gramı geçmemesini öneriyor. Tek bir bardak aromalı buzlu kahveyle bu miktar iki katına ulaşılabiliyor" dedi.

BUZLU KAHVE SUYUN YERİNİ TUTMUYOR

Kahvenin içeriğindeki kafeinin idrar söktürücü (diüretik) etkisi bulunduğunu hatırlatan Usta, sıcak havalarda sıvı ihtiyacını kahve ile karşılamanın vücutta sıvı kaybına (dehidrasyon) yol açabileceğini vurguladı. Buzlu kahvelerin serinlik hissi verse de asla suyun yerini tutmayacağını kaydeden Usta, günlük kafein tüketim sınırının yetişkinler için 400 miligram, hamile ve emziren kadınlar için ise 200 miligram olması gerektiğini söyledi.

GIDA ZEHİRLENMESİ VE MİKROBİYOLOJİK RİSKLERE DİKKAT

Sıcak havalarda sütlü içeceklerdeki bakteri oluşumuna da değinen Dyt. Usta, "Yetersiz soğutulan veya uzun süre oda sıcaklığında bekletilen sütlü kahvelerde gıda zehirlenmesine yol açabilen bakteriler hızla çoğalabilir. Ayrıca düzenli temizlenmeyen buz makineleri de mikrobiyolojik kontaminasyon açısından risk oluşturabilir. Açıkta beklemiş veya soğuk zinciri bozulmuş sütlü içeceklerden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

AÇ KARNINA TÜKETMEYİN, EVDE HAZIRLAYIN

Buzlu kahvenin mide asidini artırabileceğini belirterek aç karnına tüketilmemesini ve hafif bir öğünden sonra tercih edilmesini öneren Usta, evde yapılan kahvelerin daha avantajlı olduğunu belirtti: