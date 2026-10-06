Çanakkale’de böbrek hastasına fedakar eş donör oldu: Hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine dikkat!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Nurdoğan Alyaz (59), fedakar eşi Songül Alyaz’ın (49) organ bağışı sayesinde sağlığına yeniden kavuştu.

Böbreklerinin işlevini yitirmesiyle çalışamaz hale gelen ve diyaliz sürecinin eşiğine gelen Alyaz, eşinin donör olma kararıyla diyaliz makinesine bağlanmaktan kurtuldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı nakil operasyonunun ardından Alyaz çifti taburcu olma aşamasına geldi.

10 YILLIK MÜCADELE MUCİZEVİ NAKİLLE SONLANDI

Hipertansiyona bağlı böbrek rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllardır ilaç tedavisi gören Nurdoğan Alyaz’a, doktorlar tarafından diyaliz tedavisine başlanması gerektiği bildirildi. Alyaz bu durumu kabullenirken, eşi Songül Alyaz eşinin diyalize girmesine gönlü razı gelmeyerek çözüm aramaya başladı.

Tavsiye üzerine ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan’a başvuran çifte yapılan testler sonucunda, nakil için doku ve organ uyumunun sağlandığı tespit edildi. Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt liderliğindeki ekibin gerçekleştirdiği laparoskopik (kapalı) ameliyatla Songül Alyaz’ın bir böbreği eşine nakledildi.

KAPALI YÖNTEMLE YAPILDI, 8 GÜNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, vericinin ameliyat sonrasında kısa sürede toparlandığına dikkat çekerek, "Böbreği kapalı yöntemle damarlarına hasar vermeden çıkardık. Kapalı yöntem sayesinde verici hastamız birkaç gün içerisinde alıcı olan eşine refakatçilik yapmaya başladı. Bunun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanın nakilden 8 gün sonra böbrek değerlerinin normale döndüğünü kaydeden Prof. Dr. Cabir Alan ise şu bilgileri aktardı:

"Hastamıza 10 yıl önce hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştu. Son dönem böbrek yetmezliği gelişince diyaliz kararı verildi. Songül Hanım hiç düşünmeden donör olmayı kabul etti. Laparoskopik yöntemle naklimizi gerçekleştirdik, 8’inci günde böbrek değerleri tamamen normale döndü ve taburcu aşamasına geldi."

"SIRA GELMEDEN HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR"

Türkiye'deki organ nakli süreçlerine ve böbrek yetmezliğinin en büyük nedenlerine değinen Prof. Dr. Cabir Alan, hipertansiyon ve diyabet hastalarını uyardı. Rahatsızlıkların erken dönemde tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen yaşlarda organ yetmezliği tablosu oluşturduğunu söyleyen Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki böbrek yetmezliğinin en önemli nedenleri hipertansiyon ve diyabettir. Ülkemizde kadavradan bağış oranları düşük olduğu için insanlar yakınlarından organ istemek zorunda kalıyor. Bağış sayısı düşük, organ nakli bekleyen hasta sayısı yüksek olduğundan, çoğu hasta organ bekleme sürecinde sıra kendisine gelmeden hayatını kaybediyor. Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için tüm halkımızı organ bağış kartı doldurmaya davet ediyorum."

"EŞİMİN DİYALİZE GİRMESİNİ KABUL EDEMEZDİM"

Eşine böbreğini vererek hayata tutunmasını sağlayan Songül Alyaz, gözyaşları içinde, "Çok kolay bir süreçti, herkesin bağışçı olmasını öneriyorum. Doktorumuzun sayesinde kapalı ameliyatla çok kısa zamanda ayağa kalktım. Eşimin değerlerinin yükselmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Eşinin fedakarlığıyla yeniden doğduğunu belirten Nurdoğan Alyaz ise, "Ben diyalize girerim, nasıl olsa ömrüm bitti demiştim ama eşim bunu kabul etmedi. 'Ne olursa olsun böbreğimi vereceğim' dedi ve verdi. Şimdi çok sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.