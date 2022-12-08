Celine Dion'un hastalığı nedir? Katı kişi sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

08 Aralık 2022 Perşembe, 17:30

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Celine Dion, sosyal medya uygulaması Instagram hesabından nadir görülen bir hastalığa yakalandığını duyurdu.



CELİNE DİON'UN HASTALIĞI NEDİR?



Dion, kendisine 'stiff-person sendromu' (katı kişi sendromu) olarak bilinen nadir ve tedavisi olmayan bir nörolojik durum teşhisi konulduğunu ve "Courage World Tour" kapsamındaki onlarca gösterisini iptal edeceğini ya da erteleyeceğini duyurdu.



KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Katı kişi sendromu(Stiff person syndrome) ilk olarak 1956'da Moersch ve Woltman tarafından tanımlandı . Hastalığı tanımlamaları, 32 yıl boyunca gözlemledikleri 14 vakaya dayanıyordu. Katı kişi sendromu ilerleyici katılık ve sertlik ile karakterize etyolojisi belirsiz nadir bir nörolojik hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile postural deformitelerle sonuçlanır.

KATI KİŞİ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik ve lomber hiperlordoz katı kişi sendromunun genel belirtilerdir.

KATI KİŞİ SENDROMUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın tedavisinde semptomlara yönelik yöntemler tercih edilir.



