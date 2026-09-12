Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı açıkladı

Elazığ Medilines Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çoban, okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrencilere ve velilere uyarılarda bulundu. Okulların açılmak üzere hatta ilkokul birinci sınıflar için sürecin başladığını aktaran Dr. Hakan Çoban, "Okul öncesi başlama döneminde bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Okullar açılmadan önce, çocuğumuzun genel muayenesini yaptırmak, boy ve kilo gelişimini değerlendirmek önemlidir. Görme ve işitme kontrollerini de ihmal etmemek lazım. Her çocuğu kan tahlili yaptırmak gerekmiyor. Çocuklarda halsizlik ve yorgunluk, görme ve işitme gibi sıkıntılar varsa çocuk hekimleriyle görüşülerek tetkik ve tahliller yapılır. Aşıların güncel olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü okul öncesinde bazı yapılan aşılar var, eksik olan aşılar varsa tamamlanmasını öneriyoruz. Sağlık sorunlarını erken fark etmek, çok değerlidir. Çocuğumuzun yeni eğitim yılına sağlıklı başlaması için kontrollerini ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Okulların açılma sürecinin başladığının da altını çizen Dr. Çoban, "Okul öncesinde işitme ve görme muayenelerinin yapılması çok önemlidir. Çünkü görmesi iyi olmayan bir çocuğun okul başarısı daha kötü olmaktadır. İşitme engeli veya az işitme problemi olan çocuklarda da okul başarısını engellemektedir. Dolayısıyla okul öncesinde görme ve işitme testlerinin yapılması lazım. Bunun yanında çocuklarda rutin kan tetkikini zorlamıyoruz. Anne ve babalar çocuklarında iştahsızlık, halsizlik veya gelişme geriliği tespit ederlerse hekime danışmaları gerekiyor. Onun dışında okul öncesi tetkik tahlili yapılacak diye bir zorunluluk yok. Çocuğumuz dışarıdan geliyor dışarı da mikrop ortamı olduğu için çocukların eve geldiğinde el ve yüz yıkama alışkanlığının alıştırılması lazım. Çocuk okuldan geldikten sonra, kıyafetlerini değiştirdikten sonra yeni kıyafetler giymesini tavsiye ederiz. Virüsler toplu yaşanılan yerlerde daha fazladır. Bu da okulların açıldığı dönemde, çocukların hepsi aynı ortamda olması virüslerin bulaşma hızını arttırmaktadır. Okullarda virüslerin olması kalabalık ortamdan dolayıdır" cümlelerini kullandı.