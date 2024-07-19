Çocuklar için randevu yok

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

Sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bulunamaması da bunlardan biri. İstanbul’da çocuk diş hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerinin önümüzdeki günlerde randevusu bulunmuyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı bölümünde ise en erken 15 gün sonraya randevu bulunabiliyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre ise 2024’ün ilk 6 ayında 67 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı yurtdışında çalışmak için gerekli olan “iyi hal belgesi” aldı.

Cumhuriyet’e konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Bu alandaki eğitimin daha bilimsel hala getirilmesi gerekiyor. Bu bölümün tercih edilmemesindeki en büyük nedenlerden biri de hem ana dal hem yan dal uzmanlığı sonrası zorunlu hizmet olması” dedi.

Pediatri eğitiminin zor olduğuna da değinen Kasapçopur, “Çocuklarla uğraşmak özveri isteyen bir iş, oldukça zorlu bir eğitim. Öte yandan malpraktis davaları önemli bir faktör” dedi.