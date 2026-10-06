Çocuklarda ağız ve diş sağlığı için kritik uyarı: Süt dişleri erken kaybedilirse ne olur?

Çocuklarda doğru beslenme ve ağız hijyeni alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılması, ilerleyen dönemdeki ağız ve diş sağlığının temelini oluşturuyor. Ancak ebeveynlerin süt dişlerine yönelik tutumları ve beslenme alışkanlıklarındaki hatalar, çocuklarda ciddi diş problemlerine zemin hazırlıyor.

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanı Dt. Gözde Karaçor, çocuklarda ağız hijyeni, süt dişlerinin önemi ve beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin hayati uyarılarda bulundu.

"ŞEKER TÜKETİMİNİ VE SIKLIĞINI MİNİMUMA İNDİRMEK ŞART"

Sağlıklı beslenmenin ağız ve diş sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirten Dt. Gözde Karaçor, çocukların diş fırçalama sürecinde ebeveyn desteğinin şart olduğunu ifade etti. Diş fırçalama rutininin tamamen çocuğun sorumluluğuna bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Karaçor, şunları söyledi:

"Çocuklarda diş fırçalama rutini tamamen çocukların kendi sorumluluğuna bırakılmamalı. Sabah akşam, günde 2 kez, florlu diş macunlarıyla fırçalanmalı. Bir çocuğu 3 ayda bir görmek isterken başka bir çocuğu senede bir görmek yeterli olabiliyor. Çocuklarda sadece tüketilen şekerin miktarı değil kullanım sıklığı da çok önemli oluyor, şeker tüketimini minimuma indirmek çok önemli. Meyve sularını kutu kutu içmek yerine meyveyi ayrı yemek, içecek olarak suyu temel almak, asitli içeceklerden de uzak durmak çok önemli. Sürekli ketçap, mayonez, kızartma, patatesler, hamburgerler hem besleyicilik açısından yararlı değil çocuklar için hem de çürük risk oranını artırıyor."

GİZLİ ÇÜRÜKLER RÖNTGENLE TESPİT EDİLİYOR

Çocuklarda hiçbir şikayet olmasa dahi periyodik diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirten Dt. Karaçor, ailelerin gözden kaçırabildiği gizli çürüklerin röntgen muayenesiyle ortaya çıkarılabildiğini aktardı.

Süt dişlerinin yeterince önemsenmediğini dile getiren Karaçor, "Ne zamanki o dişler ağrıya, enfeksiyona neden olabilmekte, okulundan, uykusundan geri kaldığında veliler ancak o aşamada çocukları getiriyor. Çocuklar rutin olarak getirildiğinde minimal, koruyucu şekilde yapabileceğimiz tedaviler, ihmal edildiğinde ise kaplama, çekimler gibi durumlar gerekebilmekte. Tedavi süreleri uzuyor, ne kadar periyodik olarak gelirlerse çözümü de o kadar kolay olur" değerlendirmesinde bulundu.

"İLK SÜT DİŞİNDEN İTİBAREN FIRÇALAMA BAŞLAMALI"

Süt dişlerinin vaktinden önce kaybedilmesinin ileriki yaşlarda ortodontik sorunlara yol açacağını vurgulayan Dt. Gözde Karaçor, sözlerini şöyle tamamladı: