Çocuklarda görme sorununun ders performansına yansıdığını belirten uzmanlar uyardı

Özellikle okulöncesi ve okul çağındaki çocuklarda görme sorunları her zaman doğrudan ifade edilmeyebiliyor. Çocuğun davranışlarındaki küçük değişiklikler ise önemli bir göz sorununun habercisi olabiliyor. Cumhuriyet’e konuşan Göz Vakfı Beria Turaç İdealtepe Göz Merkezi doktorlarından Op. Dr. İbrahim Sayın, görme sorunlarının akademik performansı da etkileyebileceğini belirtti.

GÖZLERİNİ KISIYORSA

Çocuğun tahtadaki veya uzaktaki yazıları görmekte zorlanması, gözlerini kısması, başını eğerek bakması, sık göz ovuşturması ve göz kırpması önemli ipuçları arasında yer alıyor. Baş ağrısı, gözlerde sulanma ve okurken çabuk yorulmanın da dikkate alınması gerektiğini belirten Sayın, bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi halinde göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çocuğun tahtaya bakarken gözlerini kısmasının özellikle miyopi gibi kırma kusurlarında görülebileceğini ifade eden Sayın, bunun tek başına kesin bir görme problemi anlamına gelmediğini ancak davranışın tekrarlanması halinde görme keskinliğinin değerlendirilmesinin uygun olduğunu kaydetti.

Gözleri sık ovuşturmanın yalnızca yorgunlukla açıklanamayacağını belirten Sayın, göz kuruluğu, alerji, göz yüzeyinde irritasyon veya kırma kusurlarının da bu davranışa neden olabileceğini söyledi.

ÇOCUKLUK ÇAĞI MİYOPİSİ

Okulların açılmasıyla birlikte yakın çalışma ve ekran süresinin artmasının gözlerde yorgunluk, kuruluk, yanma ve geçici bulanıklığa yol açabileceğini belirten Sayın, çocukların ekran kullanımının dengelenmesi ve molalar verilmesinin önemine işaret etti. Sayın, açık havada geçirilen sürenin artırılmasının da göz sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Çocukluk çağı miyopisinde dünya genelinde belirgin bir artış yaşandığını aktaran Sayın, yoğun yakın çalışma ve ekran kullanımının yanı sıra açık havada daha az zaman geçirilmesinin de risk faktörleri arasında bulunduğunu belirtti.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI MI?

Çocukların görme sorunlarını ifade edemeyebileceğini belirten Op. Dr. İbrahim Sayın, özellikle küçük çocukların bulanık görmeyi normal kabul edebildiğine dikkat çekti. Sayın, televizyona çok yaklaşma, okumaktan kaçınma, tahtaya bakarken başını eğme ve gözlerini kısmanın yanı sıra okul başarısındaki beklenmedik düşüşün de görme açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Görme problemi yaşayan çocukların okuma, yazma ve tahtayı takip etme sırasında fazla efor harcayabildiğini belirten Sayın, bunun derse ilgisizlik veya dikkat dağınıklığı şeklinde ortaya çıkabileceğini ifade etti.