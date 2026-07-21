Çocuklarda göz tembelliği, yetişkinlerde çift görme nedeni: Şaşılık hakkında bilinmesi gerekenler

Gözlerin aynı noktaya birlikte odaklanamaması sonucu ortaya çıkan şaşılık, her yaş grubunu etkileyebilen önemli bir göz sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Güven Çayyolu Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, toplumda çoğu zaman yalnızca görünüşle ilgili bir kusur olarak değerlendirilen şaşılığın, arka planında ciddi sağlık riskleri barındırdığını ifade etti.

Hastalığın farklı yaş gruplarında farklı semptomlarla seyrettiğini aktaran Doç. Dr. Karakahya, "Şaşılık her yaşta görülebilen bir göz hastalığıdır. Özellikle çocukluk döneminde tedavi edilmediğinde göz tembelliğine, derinlik algısında bozulmaya ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Yetişkinlerde ise çift görme, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen görme problemleriyle kendini gösterebilir" uyarısında bulundu.

"CERRAHİ TEDAVİ YALNIZCA ESTETİK GÖRÜNÜMÜ DÜZELTMEYİ HEDEFLEMEZ"

Şaşılık tedavisinin kişiye özel olarak planlanması gerektiğini belirten Karakahya; kaymanın nedeni, tipi ve hastanın yaşının izlenecek yolu doğrudan belirlediğini kaydetti. Tedavi süreçlerinde gözlük kullanımı, kapama tedavisi veya özel göz egzersizlerinin yanı sıra bazı vakalarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi.

Şaşılık ameliyatının amacını ve kapsamını açıklayan Karakahya, şu ifadeleri kullandı:

"Şaşılık cerrahisinde amaç, göz hareketlerini sağlayan kasların kuvvetini ve dengesini düzenleyerek gözlerin aynı hizaya gelmesini sağlamaktır. Ameliyat genel olarak güvenli bir cerrahi yöntemdir ve uygun hasta seçimiyle başarılı sonuçlar elde edilebilir. Cerrahi tedavi yalnızca estetik görünümü düzeltmeyi hedeflemez; aynı zamanda iki gözün birlikte uyum içinde çalışmasına katkı sağlayarak görme fonksiyonlarının gelişmesini destekler ve hastaların yaşam kalitesini artırır."

GÖZDE KAYMA FARK EDİLDİĞİNDE ZAMAN KAYBEDİLMEMELİ

Erken dönemde atılacak adımların görme gelişiminin sağlıklı bir şekilde sürmesi açısından hayati bir rol oynadığını vurgulayan Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, gözlerinde içe, dışa, yukarı ya da aşağı doğru kayma fark edilen kişilerin zaman kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.