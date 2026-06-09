Çocuklarda ishal ve kusma vakalarında patlama: Uzmanı virüs salgınına karşı uyardı!

Okulların ve kreşlerin toplu yaşam dinamiği, çocukları enfeksiyon hastalıklarına karşı daha açık hale getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, son aylarda çocuk polikliniklerine ve acil servislere başvuran ishal ve kusma vakalarında endişe verici bir artış yaşandığını açıkladı.

Bu klinik tablonun arkasında ağırlıklı olarak viral enfeksiyonların yattığını ifade eden Uzm. Dr. Javadova; rotavirüs, norovirüs ve adenovirüs gibi tehlikeli ajanlara karşı ebeveynleri uyardı: "Bu virüsler özellikle kreş ve okul gibi toplu yaşam alanlarında çok hızlı yayılabilmekte, zaman zaman kitlesel salgınlara yol açabilmektedir."

BELİRTİLER ANİDEN BAŞLIYOR: SÜT ÇOCUKLARINA DİKKAT!

Hastalığın sinsice değil, aniden başlayan şiddetli kusma ve sulu ishal ile kendini gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Javadova, "Karın ağrısı, iştahsızlık ve bazı çocuklarda yüksek ateş de bu tabloya eşlik edebilmektedir. Çoğu vaka birkaç gün içerisinde kendi kendine düzelmekle birlikte, özellikle henüz bağışıklığı tam gelişmemiş süt çocukları ve küçük yaş grubunda sıvı kaybı (dehidrasyon) çok hızlı ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

AİLELERİN İZLEMESİ GEREKEN "6 HAYATİ SIVI KAYBI" BELİRTİSİ

Dr. Javadova, çocukların vücudundaki susuzluk oranını evde tespit edebilmeleri için ailelerin acilen takip etmesi gereken 6 kritik işareti şöyle sıraladı:

Ağız kuruluğu,

Ağlarken gözyaşının azalması veya hiç gelmemesi,

İdrar miktarında belirgin düşüş (alt bezlerinin kuru kalması),

Kronik halsizlik ve bitkinlik,

Sürekli uykuya eğilim hali,

Göz kürelerinde içeri doğru çöküklük.

"BU BULGULARI GÖRÜRSENİZ VAKİT KAYBETMEYİN"

"Vücuttaki sıvı kaybını gösteren bu bulguların herhangi birinin görülmesi halinde, evde zaman kaybedilmeden mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Erken müdahale hayat kurtarır."

TEDAVİNİN TEMELİ: SIK ARALIKLARLA SIVI DESTEĞİ

Viral gastroenteritlerin tedavisinde kesinlikle rastgele ilaç kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Javadova, doğru tedavi yöntemlerini paylaştı:

"Tedavinin temelini, çocuğun ishal ve kusma ile kaybettiği sıvının aynı oranda yerine konulması oluşturur. Anne sütü alan bebeklerde emzirmeye asla ara verilmemeli, aksine daha sık emzirilmelidir. Daha büyük çocuklara ise yaşlarına uygun şekilde, midelerini bulandırmayacak küçük porsiyonlarla ama sık aralıklarla sıvı takviyesi yapılmalıdır. En önemlisi; bu hastalıklarda gereksiz antibiyotik kullanımından kesinlikle kaçınılmalı, hekim önerisi olmadan hiçbir ilaç başlanmamalıdır."

SALGINI DURDURACAK ALTIN HİJYEN KURALLARI

Hastalığın okullarda ve aile içinde zincirleme olarak yayılmasını önlemenin yolunun hijyenden geçtiğini hatırlatan Uzm. Dr. Alıya Javadova, bulaş zincirini kıracak önlemleri şöyle özetledi:

Çocuklara doğru el hijyeni alışkanlığı kazandırılmalı,

Evde ve sınıflarda ortak kullanılan kapı kolları, oyuncaklar ve yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli,

En kritik önlem olarak; hasta çocuklar tamamen iyileşene kadar okul veya kreş ortamlarından uzak tutularak evde izole edilmelidir.