Çocuklarda konuşma gecikmesine dikkat: Uzmanından ailelere kritik gelişim uyarısı

Çocuklarda dil ve konuşma gelişimi her bireyde farklı bir hızda ilerlese de yaşanan gecikmeler kimi zaman altında yatan farklı durumların habercisi olabiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, konuşma sürecinin yalnızca kelime haznesiyle ölçülemeyeceğini, çocuğun sosyal iletişimi ve beden diliyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini açıkladı.

GÖZ TEMASI VE SESLERE TEPKİ KRİTİK İPUCU

Gelişim sürecinde sadece söylenen kelimelerin değil, çocuğun çevresiyle kurduğu etkileşimin de belirleyici olduğunu ifade eden Prof. Dr. İçağasıoğlu, dikkat edilmesi gereken diğer bulguları şu sözlerle aktardı:

"Konuşmanın yanı sıra göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaretlerle anlatma veya iletişim kurma isteğinin zayıf olması daha yakından değerlendirilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Çocuğun sosyalleşme isteği, jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu bağ birlikte değerlendirilmelidir. Bu tür belirtilerin görülmesi halinde ailelerin gecikmeden çocuk nörolojisi uzmanına başvurması önem taşır."

YAŞLARA GÖRE DİL GELİŞİMİ NASIL OLMALI?

İçağasıoğlu, çocuklarda konuşma ve dil gelişiminin ilk aylardan itibaren takip edilebileceğini hatırlatarak yaş dönemlerine göre beklenen becerileri sıraladı:

İlk Aylar: Anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması beklenir.

İlerleyen Aylar: Heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülür.

1 Yaş Civarı: En az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması beklenir.

2 Yaş Civarı: Kelime haznesinin artması ve iki kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülür.

EKRAN SÜRESİ SINIRLANDIRILMALI, AKRAN İLETİŞİMİ ARTIRILMALI

Dil gelişiminin yalnızca ezberle değil, oyun ve sosyal etkileşimle desteklendiğini vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu; ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, kitap okuması ve ekran kullanımını kesinlikle sınırlandırması gerektiğini belirtti. Geç konuşmanın her zaman ciddi bir soruna işaret etmeyebileceğini ancak erken tanının tedavi başarısını artırdığını belirten uzman, ailelerin endişelerini göz ardı etmeden zamanında uzmana danışmalarının önemini hatırlattı.