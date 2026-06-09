Çocuklarda skolyoz tehlikesi büyüyor: Uzmanı ekran bağımlılığına karşı uyardı!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Rıfat Şahin, çocuk ve ergenlerde son yıllarda daha sık görülmeye başlayan skolyozun erken dönemde fark edilerek başarılı şekilde tedavi edilebildiğini söyleyerek, “Uzun süre cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımına bağlı yanlış duruş alışkanlıkları, hastalığın görülme sıklığını artıran önemli etkenlerden biridir. Skolyoz toplumda çoğu zaman kamburlukla karıştırılmaktadır. Ancak iki durum birbirinden farklıdır. Anne ve babalar bazı fiziksel değişiklikleri gözlemleyerek skolyozu erken dönemde fark edebilir. Omuz seviyelerinde eşitsizlik, kürek kemiklerinden birinin daha belirgin görünmesi, bel girintilerinde asimetri ve öne eğilme sırasında sırtta tek taraflı kabarıklık oluşması önemli uyarı işaretleri arasında yer alır. İlk bulguların tespitinde basit ancak etkili bir yöntem olan ‘Adams’ öne eğilme testinden yararlanılabilir. Kesin değerlendirme ise, ortopedi ve omurga cerrahisi uzmanları tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.

Günümüzde skolyoz sıklığındaki artışın nedenlerinden birinin çocukların dijital ekranlar karşısında uzun süre yanlış pozisyonda vakit geçirmesi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Şahin, şunları söyledi:

“Uzun süre dik oturmayan, vücudunun tek tarafına yük bindirerek sağa veya sola yaslanan çocuk ve ergenler risk altında bulunuyor. Spor sırasında vücudun tek tarafının aşırı kullanılması ya da okul çantasının sürekli aynı omuzda taşınması da omurga dengesini bozabiliyor. Skolyozun erken dönemde tespit edilmesi tedavi başarısını artırmaktadır. Birçok hastada cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadan düzenli klinik takip, kişiye özel egzersiz programları ve uygun korse tedavileriyle eğriliğin ilerlemesi kontrol altına alınabilir. Özellikle hızlı büyüme dönemindeki çocuk ve ergenlerin düzenli omurga muayenesinden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Erken teşhis sayesinde skolyoz etkin şekilde tedavi edilebilir ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir.”