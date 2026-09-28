Çocuklarda tekrarlayan ateşe dikkat: Romatizmal hastalık habercisi olabilir

Çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu veya kulak iltihabı ile karıştırılan periyodik ateş nöbetleri, altında yatan romatizmal hastalıkların göstergesi olabilir.

Çocuk Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emil Aliyev, çocuklarda herhangi bir enfeksiyon olmaksızın bağışıklık yanıtı gelişmesiyle ortaya çıkan periyodik ateş ve PFAPA sendromuna ilişkin aileleri uyardı.

"AŞIRI ATEŞ 3 İLA 5 GÜN SÜREBİLİR"

Çocuklarda en sık karşılaşılan periyodik ateş nedenlerinden birinin PFAPA sendromu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aliyev, hastalığın en belirgin özelliğinin ateş nöbetlerinin adeta bir "takvim düzeninde" tekrarlaması olduğunu belirtti. Atak sırasında ateşin aniden 39-40 dereceye yükseldiğini ve 3 ila 5 gün sürdüğünü kaydeden Aliyev, bu tabloya boğazda kızarıklık, ağız içinde ağrılı yaralar (aftlar) ve boyun lenf bezlerinde şişliğin eşlik edebileceğini dile getirdi.

Hastalığın genellikle 2 ila 5 yaş arasındaki erken çocukluk döneminde başladığına dikkat çeken Aliyev, atak sona erdiğinde çocuğun tamamen normale döndüğünü ekledi.

"ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN YERİ YOK"

PFAPA sendromunun bir enfeksiyon hastalığı olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Aliyev, rutin antibiyotik kullanımının tedavi üzerinde bir etkisi bulunmadığını hatırlattı:

"PFAPA ataklarında antibiyotik tedavisinin yeri yoktur. Tanı koyarken altta yatan FMF gen taşıyıcılığı durumunun olup olmaması tedavi şemamızı değiştirebiliyor. Ancak ilk basamak tedavi olarak bazı probiyotiklerin her 10 hastadan 6-7’sinde fayda gösterdiğini ve hastalığı tamamen geçirdiğini biliyoruz."

NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?

Ateşin 3 günden uzun sürmesi, çocuğun halsiz düşmesi ve beslenememesi halinde vakit kaybetmeden çocuk doktoruna gidilmesi gerektiğini aktaran Aliyev; uygulanan antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen, takvim düzeninde tekrarlayan, ağızda yaraların eşlik ettiği ve boğaz kültürü testleri sürekli negatif çıkan çocukların mutlaka bir Çocuk Romatoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.