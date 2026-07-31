Değişiklik hastalara bildirilmedi, kardiyoloji randevuları süreci uzattı, risk arttı

Kalp ve damar hastalarının kullandığı ilaçlardan birinde geri ödeme koşullarında yapılan değişiklik, birçok hastayı yeniden rapor çıkarmak zorunda bıraktı. Mevcut raporların geçersiz sayılması nedeniyle ilacını alamayan hastalar, yeniden kardiyoloji randevusu alıp rapor düzenletmek zorunda kalırken süreç bazı hastalarda günler süren tedavi aksaklıklarına yol açtı.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Akyıldız, değişikliğin ne hastalara ne de eczanelere önceden bildirildiğini belirterek mağduriyetlerin reçete işlemleri sırasında ortaya çıktığını söyledi.

‘BİZDEN ÖĞRENDİLER’

Akyıldız, geçerli raporuyla ilacını almaya gelen hastaların sistem tarafından geri çevrildiğini ifade ederek “Ödemesi yapılmıyordu. Araştırdık, geri ödeme koşulunun değiştirildiğini gördük. Hastaların da eczanelerin de bundan haberi yoktu. Birçok hekimin de değişiklikten bilgisi bulunmuyordu. Yeni raporun nasıl düzenlenmesi gerektiğini sağlık kuruluşlarına aktarmak durumunda kaldık” dedi.

Yeni rapor alınabilmesi için hastaların yeniden kardiyoloji polikliniğine başvurması gerektiğini belirten Akyıldız, randevu yoğunluğu nedeniyle sürecin bir hafta ila 10 güne dek uzayabildiğini söyledi.

Kritik öneme sahip bir ilacın temininde yaşanan gecikmenin hastalar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Akyıldız, “182 üzerinden uygun randevu bulunması, doktora yeniden başvurulması ve raporun düzenlenmesi zaman alıyor. Bu süreçte hasta ilacına ulaşamıyor” diye konuştu.

‘SMS ATILABİLİRDİ’

Akyıldız, inceledikleri eski ve yeni raporlar arasında ilacın etken maddesi, dozu ve tedavi bilgilerinin aynı olduğunu, değişikliğin yalnızca tanı bölümünde yapıldığını aktardı.

Yaşanan mağduriyetlerin basit önlemlerle önlenebileceğini dile getiren Akyıldız, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların sistem üzerinden bu ilacı kullanan hastaları tespit ederek SMS veya dijital bildirim yoluyla önceden bilgilendirme yapabileceğini söyledi.

Mevcut raporların süreleri doluncaya dek geçerli sayılmasının da mağduriyetleri önleyeceğini ifade eden Akyıldız, “Bir yıllık raporla tedavi gören hastanın raporunun süresi dolmadan iptal edilmesi doğru değil. Yeni kurallar rapor yenileme döneminde uygulanabilirdi” dedi.