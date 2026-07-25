Deniz suyu sıcaklığı enfeksiyon riskini artırıyor

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte deniz ve havuz kaynaklı enfeksiyonlar ile gıda ve su kaynaklı zehirlenmeler daha sık görülmeye başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, deniz suyu sıcaklığındaki artışın bakteri, mantar ve virüs yükünü yükseltebildiğini belirterek yurttaşları uyardı.

MEYVE VE SEBZELER İYİ YIKANMALI

Yaz aylarında görülen ishal, bulantı ve kusma vakalarının viral, bakteriyel ve paraziter nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirten Doç. Dr. Doğan, en sık rastlanan nedenleri şöyle sıraladı:

“Bunların en sık nedenleri meyve ve sebzelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi, iyi pişirilmesi gereken gıdaların çiğ olarak tüketilmesi. Deniz ve havuzda uzun süre kalınması ki havuzların mutlaka klor düzeyinin takip edilmesi, uygun klor düzeyi sağlanmış havuzların kullanıyor olması gerekir. Denizlerde de mavi bayrak almış alanlarda denize girilmesi, diğer alanlarda denize girilmemesi önerilir.”

“BUZ GİZLİ BİR İSHAL, BULANTI VE KUSMA KAYNAĞIDIR”

Kaynağı bilinmeyen su ve buz tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kaynağı belli olmayan su ve buz tüketimi. Özellikle buz gizli bir ishal bulantı kusma kaynağıdır. Toplu zehirlenmelere, toplu ishal bulantı kusmalara sebebiyet verebilir. Güvenliğinden emin olunan buzların tüketilmesini mutlak suretle önermekteyiz. Park ve bahçelerde geçirilen vakitler sonrasında mutlaka ellerin yıkanması, el hijyeninin sağlanması diğer bir önerimiz olacak.”

RİSK GRUPLARINA UYARI

Doğan, ishal, bulantı ve kusmanın özellikle 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üzerindekiler, gebeler ile kalp hastalığı, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde daha ağır seyredebildiğini söyledi.

“Özellikle ishal, bulantı ve kusma 5 yaş altındaki çocuklara, 65 yaş üzerindeki erişkinleri, gebeleri, kalp hastalığı, şeker, böbrek yetmezliği gibi çoklu hastalığı olan kişileri daha ağır etkileme potansiyeline sahiptir. Bu kişilerden özellikle günde 4-5’in üzerinde ishali olan 38 derecenin üzerinde ateşli olan, bulantı, kusması olan, şuur durumunda bir değişiklik olan kişilerin vakit kaybetmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Sıvı kaybı hızlıca böbrek yetmezliği, elektrolit dengesizliği ve hayatı tehdit eden, ölüme sebebiyet veren riskli durumlara yol açabilir.”

“DENİZ VE HAVUZDA KALINAN SÜRE RİSKİ ARTIRIR”

Deniz ve havuzda uzun süre kalınmasının ve su yutulmasının hastalık riskini artırdığını belirten Doğan, deniz suyu sıcaklığındaki artışa dikkat çekti:

“Deniz ve havuzda kalınan sürenin artması, havuz ve deniz suyunun yutulması bu hastalığın ortaya çıkma olasılığını artırır. Özellikle yakın zamanda deniz suyu sıcaklığında, mevsim normallerinin üzerinde ortaya çıkmış olan ısı artışı, deniz içerisindeki bakteri, mantar, virüs yükünü arttırabilmekte. Bu da kişilerin çok daha kolay hasta olmasına ve bu etkenlere bağlı olarak hayatı tehdit eden ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilmekte. Özellikle geç gelmiş olgularda, hastanelere geç gelen olgularda yoğun bakım süreçleri de karşımıza çıkabilmektedir.”