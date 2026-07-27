Diş aşınması ve boyun tutulması yaşayanlar dikkat!

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, bruksizm olarak bilinen diş sıkmanın çoğu zaman altta yatan farklı sorunların dışa yansıyan belirtisi olduğunu ifade etti. Koca, kalıcı tedavi için yalnızca diş sıkmayı azaltmaya odaklanmanın yeterli olmayabileceğini vurguladı.

“DİŞ SIKMA TEK BAŞINA BİR HASTALIK DEĞİL”

Diş sıkmanın stres, sinir sistemi, çene ve boyun kasları ile kas-iskelet sistemindeki biyomekanik dengesizliklerle ilişkili olabileceğini belirten Koca, şu değerlendirmede bulundu:

“Diş sıkma tek başına bir hastalık değil, çoğu zaman altta yatan problemlerin dışa yansıyan bir belirtisidir. Sadece diş sıkmayı azaltmaya çalışıp stresi, boyun ve çene kaslarındaki gerginliği, miyofasiyal ağrıları ve postür bozukluklarını göz ardı edersek kalıcı başarı sağlamak zorlaşır.”

ÇENE, BOYUN VE OMUZ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ

Bruksizm tedavisinde ayrıntılı değerlendirmenin önemine dikkat çeken Koca, çene ekleminin hareket açıklığı, çiğneme kasları, boyun ve omuz kuşağı, miyofasiyal tetik noktalar ve postürün birlikte incelenmesi gerektiğini söyledi.

Koca, çene eklemi, boyun ve omurganın birbirini doğrudan etkileyen fonksiyonel bir zincirin parçaları olduğunu belirtti.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI

Tedavinin hastanın ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini ifade eden Koca, manuel terapi, osteopatik yaklaşımlar, akupunktur, kuru iğneleme, germe ve gevşeme egzersizleri, postür eğitimi ve yaşam tarzı düzenlemelerinin uygun hastalarda kullanılabileceğini kaydetti.

Koca, çiğneme kaslarında aşırı aktivite görülen bazı hastalarda Botoks enjeksiyonlarının da uygulanabileceğini söyledi.

GECE PLAĞI TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR

Diş hekimliğinin tedavinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Koca, gerekli görülen hastalarda oklüzal splint olarak da bilinen gece plağının dişleri koruyabileceğini ve çene eklemine binen yükü azaltabileceğini belirtti.

Ancak Koca, gece plağının her hastada tek başına kalıcı çözüm sağlamasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Sabahları çene yorgunluğu, baş ağrısı, boyun tutulması, çene ekleminden ses gelmesi veya diş aşınması yaşayan kişilerin yalnızca dişleri açısından değil, kas-iskelet sistemi yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Koca, “Kalıcı tedavi için görünen belirtiyi değil, onu ortaya çıkaran nedenleri tedavi etmek gerekir” dedi.