Diyabet ve obezite ilacında yeni keşif: 'Yaşam süresini ve kalitesini artırabilir'

Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde son yılların en çok dikkat çeken gelişmelerinden biri olan GLP-1 reseptör agonistleri, bu kez yaşlanma süreci ve uzun yaşam (longevity) üzerindeki potansiyel etkileriyle bilim dünyasının gündemine girdi. Dünyaca ünlü Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, ileri yaştaki dişi farelere uygulanan semaglutid tedavisinin yalnızca metabolik parametreleri düzenlemekle kalmayıp, yaşlanmayla ilişkili biyolojik süreçleri ve yaşam süresini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu.

Araştırma bulgularını değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alihan Oral, GLP-1 tedavilerinin kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğine dikkat çekerek bu ilaçların artık sadece kan şekeri veya kilo kontrolü üzerinden okunmaması gerektiğini ifade etti.

YAŞAM SÜRESİNDE YÜZDE 12’LİK ARTIŞ

Araştırmanın deneysel verilerine değinen Prof. Dr. Alihan Oral, "Çalışmada 20 aylık yaşlı dişi farelere semaglutid tedavisi uygulandı. Kontrol grubunda medyan yaşam süresi 742 gün olurken, semaglutid verilen grupta bu süre 834 güne yükseldi. Bu sonuç, yaşam süresinde yaklaşık yüzde 12’lik bir artış anlamına geliyor. Yalnızca yaşam süresi değil, hareket, kas fonksiyonları ve bilişsel performans gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen parametrelerde de iyileşmeler gözlendi" değerlendirmesinde bulundu.

Longevity yaklaşımındaki temel hedefin yalnızca ömre yıllar eklemek değil, bu yılları fonksiyonel ve sağlıklı geçirmek olduğunu vurgulayan Oral, semaglutidin etkilerinin yaşlanma araştırmalarında bilinen kalori kısıtlaması yöntemiyle benzer moleküler yolları izlediğini kaydetti.

"İNSANLAR İÇİN KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Elde edilen bulguların heyecan verici olduğunu ancak insanlara doğrudan uyarlanmaması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Alihan Oral, bilimsel ihtiyat uyarısında bulundu:

"Şu aşamada 'Semaglutid insan ömrünü uzatıyor' demek doğru olmaz. Araştırma yaşlı dişi fareler üzerinde gerçekleştirildi. İnsanlarda yaşlanma sürecini veya yaşam süresini doğrudan değiştirip değiştirmediğini net olarak ortaya koyabilmek için uzun süreli ve kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Ancak GLP-1’lerin hikâyesi kilo vermeyle başladı ama orada bitmeyecek. Önümüzdeki dönemde bu ilaçların insanların ne kadar sağlıklı yaşlanmasına katkı sağlayabileceğini çok daha fazla konuşacağız."