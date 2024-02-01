Diyetisyenden şaşırtan uyarı: Aşırıcı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:26

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:26

Diyetisyen Cemre Balkan, acı biberin vücuda birçok faydası olduğunu ancak aşırı tüketilmesinin bağımlılığa neden olabileceğini belirtti.

Acı biberin içerdiği kapsaisin maddesinin ağrıları hafiflettiğini ve antioksidan etki göstererek kalp sağlığını koruduğunu söyleyen Balkan, ayrıca acı biberin iştahı azalttığını ve metabolizma hızını artırarak kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ifade etti.

Balkan, aşırı acı biber tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Hemoroit, ülser, gastrit gibi mide problemleri olan kişilerin aşırı acı biber tüketiminden kaçınmaları gerektiğini belirten diyetisyen, ayrıca mide operasyonu geçirmiş bireylerin de bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Aşırı tüketimin bağımlılıkla sonuçlanabileceğini ifade eden Balkan, bu durumun eksiklik belirtileriyle, yani yoksunluk, isteksizlik ve keyifsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini söyledi.

Son olarak, acı biber esanslı takviyeler veya kremler kullanılacaksa mutlaka bir doktora veya diyetisyene danışılması gerektiğini belirten Cemre Balkan, her şeyin fazlasının zararlı olduğunu hatırlattı.