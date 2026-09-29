Doktorları şaşırtan vaka... Ağrı şikâyetiyle hastaneye gitti: Mesanesinden 42 taş çıkarıldı!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki hasta, şiddetli ağrı ve rahatsızlık şikâyeti üzerine Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Daha önce farklı sağlık merkezlerinde açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle birçok kez taş ameliyatı geçirdiği belirtilen hastanın yapılan tetkiklerinde, mesanesinde toplam boyutu yaklaşık 8 santimetreyi bulan çok sayıda taş olduğu belirlendi.

MESANESİNDEN 42 TAŞ ÇIKARILDI

İleri derecede prostat büyümesine bağlı şikâyetleri bulunan hasta ameliyata alındı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Eyüp Dilek ve sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen açık prostatektomi operasyonunda mesanedeki taşlar tek tek çıkarıldı.

Operasyon sonucunda hastanın mesanesinden toplam 42 parça taş çıkarıldı.

BAŞHEKİM AKEL'DEN AÇIKLAMA

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hastanemizde uzman kadromuz ve teknik altyapımızla bölge halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu tür zorlu ve hassas operasyonların hastanemizde başarıyla uygulanması bizler için gurur vericidir. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. İsmail Eyüp Dilek ve Dr. İbrahim Sibal ile anestezi yönetimini gerçekleştiren Dr. Oğuzhan Deniz ve Dr. Nazlı Deniz’i, ayrıca operasyonda emeği geçen tüm ameliyat ekibimizi tebrik ediyor, hastamıza sağlıklı bir ömür diliyorum.”

ÜROLOJİK ŞİKÂYETLER İÇİN UYARI

Hastanede uygun hasta seçimiyle prostat hastalarına endoskopik ve açık prostatektomi ameliyatlarının uygulanabildiğini belirten Akel, yurttaşların prostat ve ürolojik şikâyetlerini ihmal etmemelerini ve gerekli durumlarda üroloji uzmanına başvurmalarını önerdi.

Operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 82 yaşındaki hasta, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.