Dr. Ethem Karakaya’nın katledilmesinin yankıları sürerken Adana’da acil servisi bastılar

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Konya Şehir Hastanesi’nde çalışan Dr. Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırıyla öldürülmesinin yankıları sürerken, bu kez Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı.

Saldırıların “basite indirgenemeyeceğine” vurgu yapan Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur olaylara ilişkin Cumhuriyet’e görüş bildirdi. Uğur, “40-50 kişilik grup şeklinde gelip camı çerçeveyi kırarak, acili çalışamaz hale getirmişlerdir. Can güvenliğinin kalmaması nedeniyle görevli personel çalışmayı sonlandırmış, bulundukları yeri terk etmek zorunda kalmışlardır. Polisler de güvenliği sağlayamamıştır. Doktorları öldürmekle tehdit eden hasta yakınları hastanın ambulansla başka bir hastaneye sevkiyle olay yerini terk edince hastane acili tekrar çalışmaya başlamıştır” diye konuştu.

"MASUMLAŞTIRMAK YANLIŞ"

Olay yüzünden acil hizmetlerinin aksadığını vurgulayan Uğur, “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada; ‘Olay sosyal medyada ‘Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı’ şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır, fakat bunun ‘acil servisin basılması’ şeklinde tanımlanması doğru değildir’ denilmiştir. Başhekimliğin ‘çok sayıda hasta yakını’ ifadesi ile şiddet olaylarını yumuşatmaya, masumlaştırmaya yönelik çabasını ise anlamak mümkün değildir. Yapılması gereken sağlık çalışanlarını korumaya yönelik önlemleri almaktır, şiddeti masumlaştırmaya çalışmak değildir. Sağlık çalışanlarını şiddete karşı koruma konusunda sadece seyreden siyasi iktidar, gereken tedbirleri almak için daha kaç sağlık çalışanın ölmesini bekleyecektir?” diye konuştu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması çağrısında bulundu.