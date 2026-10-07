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DSÖ’den Rusya’da salgın endişeleri ile ilgili açıklama: 'Herhangi bir veba vakasının kaydedilmediği bildirildi'

DSÖ’den Rusya’da salgın endişeleri ile ilgili açıklama: 'Herhangi bir veba vakasının kaydedilmediği bildirildi'

7.10.2026 09:44:00
Güncellenme:
İHA
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DSÖ’den Rusya’da salgın endişeleri ile ilgili açıklama: 'Herhangi bir veba vakasının kaydedilmediği bildirildi'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya’nın ülkenin Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma enstitüsünde yaşanan ve salgın endişelerine yol açan şüpheli ölümle ilgili doğrulama talebine yanıt verdiğini duyurarak, "Rus sağlık otoriteleri, İrkutsk’ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir" açıklamasında bulundu.
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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü’nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadının 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesi salgın endişelerine yol açarken, konuyla ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geldi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, DSÖ’nün iddialara konu haberleri yakından takip ettiğini ifade etti. Rusya’nın DSÖ’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamındaki doğrulama talebine yanıt verdiğini kaydeden Ghebreyesus, "Rus sağlık otoriteleri, İrkutsk’ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir. Yetkililer DSÖ’ye; epidemiyolojik bir inceleme yürütüldüğünü, önleme ve kontrol tedbirlerinin uygulandığını ve tespit edilen temaslı kişilerin tıbbi gözetim altına alınarak test edildiğini aktarmıştır. Temaslı kişiler arasında yüksek riskli herhangi bir patojene rastlanmadığı ve tespit edilen tüm temaslı kişilerin tıbbi gözetim süreçlerinin tamamlandığı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

"RUSYA’DAN EK BİLGİ TALEP EDİLDİ"

DSÖ’nün Rus sağlık otoriteleri ile teması sürdürdüğünü ve teknik destek teklifinde bulunduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ; şiddetli zatürre vakasının nedenini, halk sağlığı önlemlerinin alınmasına yol açan riski ve nedeni belirlenemeyen zatürreye yakalanan ikinci bir çalışana ilişkin basında çıkan haberleri netleştirmek amacıyla Rusya’dan ek bilgi talep etmiştir" dedi.

"EKSİKSİZ VE ŞEFFAF BİLGİ PAYLAŞIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Rus sağlık otoritelerinin güncel bilgileri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmasının önemine işaret eden Ghebreyesus, "Çelişkili haberlerin açıklığa kavuşturulması ve muhtemel halk sağlığı risklerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında zamanında, eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı hayati önem taşımaktadır" hatırlatmasında bulundu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SALGIN ENDİŞELERİNE YOL AÇMIŞTI

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü’nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadın 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Nedeni belirlenemeyen zatürre sonucu yaşandığı açıklanan ölüm, salgın endişelerine yol açmıştı.

DURUMUN KONTROL ALTINDA OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ölen laboratuvar çalışanı ile temas eden kişiler arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediğini duyurmuştu. Yapılan kapsamlı testler sonucunda hayatını kaybeden laboratuvar teknisyeninin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, önlem olarak karantinaya alınan kişilerin yüzde 60’ının karantinadan çıktığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

İlgili Konular: #Rusya #DSÖ #kara veba salgını

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