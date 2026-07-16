DSÖ ve UNICEF raporu… Aşılama oranları düşüyor: 824 bin çocuk risk altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı son verilere göre, Avrupa Bölgesi'nde bulaşıcı hastalıklara karşı yeterli korumaya sahip olmayan çocuk sayısı 824 bine ulaştı.

Rapora göre, 53 ülkeyi kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'nde 566 bin çocuk hiç aşı yaptırmazken, 258 bin çocuğun ise temel aşıları eksik kaldı.

TÜRKİYE DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA

Verilere göre, hiç aşı yaptırmayan çocukların yarısından fazlası Kazakistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşıyor. DSÖ Avrupa Bölgesi kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Türkmenistan ve İsrail de yer alıyor.

AŞILAMA ORANLARI GERİLEDİ

Raporda, bebeklik döneminde uygulanan difteri, tetanos ve boğmaca (DTP) aşısının kapsayıcılık oranının 2024'te yüzde 94'e gerilediği belirtildi. Bu oran 2019 yılında yüzde 96 seviyesindeydi.

İlk doz kızamık aşısı yaptıran çocukların oranı da yüzde 92 olarak kaydedildi. Böylece kızamık aşısında da 2019'daki yüzde 94'lük seviyenin gerisinde kalındı.

ALMANYA İÇİN HPV UYARISI

Raporda Almanya'da yaklaşık 21 bin çocuğun hiç aşı yaptırmadığı belirtilirken, özellikle İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşısının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Kız çocuklarında tam HPV aşılama oranının yüzde 55 olduğu, bunun bölge ortalamasının üzerinde olmasına rağmen yeterli olmadığı ifade edildi.

DSÖ: YANLIŞ BİLGİLER ETKİLİ OLUYOR

DSÖ, bazı ülkelerde aşılama oranlarının düşmesinde çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin aksaması, uluslararası finansman kaynaklarının azalması ve aşı karşıtı yanlış bilgilerin yayılmasının etkili olduğuna dikkat çekti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise aşıların önemine vurgu yaparak, "Aşılar son 50 yılda 150 milyondan fazla insanın hayatını kurtardı" değerlendirmesinde bulundu.