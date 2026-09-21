Dünya nüfusunun yüzde 1'ini etkiliyor: Uzmanından hayati epilepsi uyarısı

Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş, halk arasında "sara hastalığı" olarak da adlandırılan epilepsinin beyin fonksiyonlarının kısa süreli bozukluğu olduğunu vurguladı.

Beyin hücrelerindeki geçici ve anormal elektriksel yayılım sonucu ortaya çıkan hastalığın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilediğini belirten Dr. Akbaş, epilepsinin kadın ve erkeklerde eşit oranlarda ve her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çekti.

GENETİK FAKTÖRLER VE TETİKLEYİCİ NEDENLER

Epilepsinin gelişim süreçlerine ve nedenlerine değinen Uzm. Dr. Akbaş, şunları kaydetti:

"İnme (felç), menenjit ve ensefalit gibi beyin enfeksiyonları, ciddi kafa travmaları ve doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması gibi durumlar epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Çoğu vakada altta yatan neden kesin olarak saptanamasa da ailesinde epilepsi öyküsü bulunan hastaların varlığı, hastalığın kalıtsal bir yönünün olduğunu da göstermektedir."

İLAÇ TEDAVİSİ VE CERRAHİ SEÇENEKLER

Hastalığın temel tedavisinde nöbetleri önlemeye yönelik antiepileptik ilaçların kullanıldığını ifade eden Akbaş, tedavinin başarısı için hekim kontrolünde düzenli kullanımın şart olduğunu belirtti. Düzenli takibe rağmen nöbetlerin kontrol altına alınamadığı ve ilaç tedavisine direnç gösteren vakalarda ise cerrahi tedavi seçeneklerinin değerlendirildiğini aktardı.

NÖBET ANINDA BUNLARI SAKIN YAPMAYIN!

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyle karşılaşıldığında doğru müdahalenin hayat kurtardığını hatırlatan Dr. Abdurrahman Akbaş, toplumda doğru bilinen yanlışlara karşı uyardı:

"Hastanın nöbete bağlı hareketleri asla kısıtlanmamalı, kilitlenen ağzı açılmaya çalışılmamalı ve içeriye bir şey konulmamalıdır. Nöbet tamamen bitmeden su veya yiyecek verilmemeli, en önemlisi de soğan, kolonya ve benzeri keskin kokulu maddeler kesinlikle koklatılmamalıdır. Hastanın solunum veya kalp masajına ihtiyacı yoktur; tehlikede değilse yeri değiştirilmemeli ve nöbet sona erene kadar yanında beklenmelidir."

DOĞRU İLK YARDIM ADIMLARI

Uzm. Dr. Akbaş, nöbet anında yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: