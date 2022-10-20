Endonezya'da 99 çocuğun ölümünün ardından tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasaklandı
Geçen haftalarda Gambiya'da bir öksürük şurubunun 70 çocuğun ölümüne yol açmasının ardından Endonezya'da da neredeyse 100 çocuğun bir şurup yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı askıya alındı.
Endonezya'da neredeyse 100 çocuğun ölümünün ardından tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı askıya alındı.
Bundan sadece birkaç hafta önce Gambiya'da bir öksürük şurubu 70 çocuğun ölümüne yol açmıştı.
Endonezya'da yetkililer bazı şurup halindeki ilaçların içindeki bileşenlerin akut böbrek hasarına yol açtığını ve son bir yıl içinde 99 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi.
Bu ilaçların yerli üretim veya ithal olup olmadığı bilinmiyor.
Endonezya'da sağlık yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada çocuklarda 200 böbrek hasarı vakası tespit ettikleri söylendi.
Bu çocukların çoğunun beş yaşın altında olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise geçtiğimiz haftalarda Gambiya'da yaklaşık 70 çocuğun ölümüne yol açan bir öksürük şurubuyla ilgili uyarıda bulunmuştu.
WHO, Hint bir ilaç firması tarafından üretilen şurupların içinde "kabul edilemeyecek düzeyde" dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğunu söyledi.
WHO yetkilileri, bu şurupların "potansiyel olarak akut böbrek hasarına yol açtığını" belirtti.
Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, ülkede kullanılan bazı sıvı ilaçlarda da aynı kimyasal bileşenlerin kullanıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, "Beş yaşın altındaki çocuklara verilen şuruplardan bazısının içinde olması gerekenden fazla dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğu ortaya çıktı" dedi.
Ancak Sadikin bu zehirli ilacın tam olarak kaç kişiyi etkileiğini açıklamadı.
Endonezya yetkilileri, Gambiya'da kullanılan öksürük şuruplarının aynısının kullanılmadığını belirtti.
Bir epidemiyoloji uzmanı, Endonezya'da gerçek ölüm oranının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.
BBC Endonezya'ya konuşan İngiltere'deki Griffith Üniversitesi'nde Epidemiyoloji Uzmanı Dicky Budiman, "Bu tür olaylarda bizim gördüğümüz aslında buzdağının sadece görünen ucu. Yani çok daha fazla kişi etkilenmiş olabilir" dedi.
Endonezya'da yetkililer henüz çocuklarda hastalık ve ölüme yol açan şurupların türünü ve markalarını açıklamadı.
Ülkede şimdilik tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı durduruldu.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- SGK harekete geçti: Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu
- Oğlum sabaha karşı 4'te kalkıp...