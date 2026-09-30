Ekran bağımlılığı göz sağlığını tehdit ediyor: Poliklinik hastalarının yüzde 70'inde göz kuruluğu tespit edildi

Dijital ekranların hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini her geçen gün daha belirgin hale getiriyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Efekan Coşkunseven ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Burcu Yakut, uzun süreli bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımının yol açtığı göz kuruluğu problemine karşı önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlar, çocuk yaşlara kadar inen ekran bağımlılığının yanma, batma, kızarıklık ve kumlanma hissi gibi yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklara neden olduğunu vurguladı.

GÖZ KIRPMA SAYISI DAKİKADA 5'E KADAR DÜŞÜYOR

Göz kuruluğunun gözyaşı salgısının yetersizliği veya kalitesinin bozulmasıyla ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Efekan Coşkunseven, ekran karşısında geçen sürenin göz kırpma refleksini doğrudan etkilediğini ifade etti. Normal şartlarda dakikada 15-20 kez gerçekleşen göz kırpma refleksinin ekran kullanımında 5'e kadar düştüğünü vurgulayan Coşkunseven, şu bilgileri verdi:

"Göz kapatma miktarımız o kadar önemli ki her gözümüzü açıp kapattığımızda gözyaşını yeniliyoruz ve yağlanmasını sağlıyoruz. Tabi ki klimalar, soğuk hava, stres ve kullanılan bazı ilaçlar da çok etkili. Ancak tablet, telefon ve bilgisayar kullanımıyla birlikte artık 35 yaşındaki hastalarımızın birçoğunda göz kuruluğu ile karşılaşıyoruz. 10 hastadan 3’ü ciddi göz kuruluğu şikayetiyle bize geliyor. Ekran kullanımını belli bir limite indirmeli ve sosyal hayata, spora dönmeliyiz."

"POLİKLİNİK HASTALARININ YÜZDE 70'İNDE GÖRÜLÜYOR"

Ekran maruziyetinin artmasıyla vakaların belirgin şekilde yükseldiğini ifade eden Doç. Dr. Burcu Yakut ise polikliniğe başvuran hastaların yüzde 60-70'inde göz kuruluğu şikayetleriyle karşılaştıklarını kaydetti. Yanma, batma ve kızarıklığın yanı sıra görme bulanıklığı şikayetlerinin de sıklaştığına dikkat çeken Yakut, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrana baktığımızda göz kırpma refleksimiz azalıyor. Tam bir kapatma sağlamadığımızda gözyaşındaki yağ komponenti yenilenmiyor ve gözyaşımız daha hızlı buharlaşıyor. Bu durum çocuklarda dahi göz kuruluğuna yol açıyor. Ekrana bakarken 20-20 kuralını hatırlatmak istiyoruz; 20 dakikada bir 20 saniye gözümüzü dinlendirmek ve daha sık kırpmaya dikkat etmek son derece önemli. Ayrıca ekran seviyesinin göz düzeyimizin biraz daha altında olması gerekiyor."

Göz kuruluğu tedavisinin basamaklı bir süreç olduğunu aktaran uzmanlar, hafif evrelerde yaşam tarzı değişiklikleri ve suni gözyaşı damlalarının yeterli olduğunu; geçmeyen şikayetlerde ise altta yatan diğer sağlık sorunlarının araştırılması için vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurulması gerektiğini hatırlattı.