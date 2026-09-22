Erkekler dikkat: Prostat kanserinde hayat kurtaran '50 yaş' uyarısı

Prostat hastalığı ve prostat kanserine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, erken tanının önemine vurgu yaptı. Prostat bezi büyümesinin 40'lı yaşlardan itibaren yavaş yavaş belirti vermeye başladığını belirten Yüzgeç, hastalığın iyi veya kötü huylu olma durumuna bakılmaksızın benzer semptomlarla ortaya çıkabildiğini söyledi.

Sık sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik veya çatallı idrar yapma ve idrarı tam boşaltamama gibi şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Dr. Yüzgeç, kötü huylu büyümelerde zamanında konulan teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

"ERKEN EVREDE TESADÜFEN YA DA KONTROLLERDE YAKALANABİLİYOR"

Prostat kanseri hastalarının sağlık kuruluşlarına çoğunlukla 4 farklı evrede başvurduğunu aktaran Op. Dr. Yüzgeç, hastalığın ilk aşamalarında belirti vermeyebileceğine işaret etti.

Birinci evrede kanserli dokunun henüz prostat bezinin dışına taşmadığını belirten Yüzgeç, "Bu aşamada prostat kanseri, ancak tesadüfen ya da düzenli kontrollerini yaptıran hastalarda tespit edilebilir. Önemli olan hastaları bu aşamada yakalamaktır. Bu da hastaların en az yılda bir ürolojik kontrollere gelmesiyle mümkündür" şeklinde konuştu.

"İLERİ EVREDE HASTAYI TOPARLAMAK ZORLAŞIYOR"

Hastalığın dördüncü evreye ulaşması durumunda kanser hücrelerinin organ dışına çıkarak en çok kemiklere metastaz yaptığını vurgulayan Yüzgeç, bu aşamadaki hastaların şiddetli ağrılar yaşadığını ve klinik tablolarının ağırlaştığını ifade etti.

Kan testlerindeki PSA değeri yüksekliği ile şüphelenilen durumlarda ileri tetkik ve biyopsi süreçlerinin uygulandığını kaydeden Dr. Yüzgeç, "Erkeklerin hasta olsun veya olmasın 50 yaşından sonra özellikle 6 ayda bir, gelemezlerse en azından yılda bir defa prostat tahlillerini yaptırmalarını öneriyoruz" diyerek düzenli kontrol çağrısında bulundu.