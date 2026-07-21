Erkeklerde en sık görülen kanser türü: Prostat kanserinde doğru bilinen 7 yanlış!

Prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla gelişen prostat kanseri, günümüzde erkek sağlığını tehdit eden en yaygın rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen hastalıkta, yanlış kulaktan dolma bilgiler sebebiyle rutin kontrollerin aksatılması ise tanı ve tedavi sürecini zorlaştırıyor.

Toplumda yerleşmiş tabu ve yanlış algıların tedaviyi geciktirdiğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, "Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen, yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişi kontrollerini geciktiriyor. Doğru bilgi ve erken tanı, başarılı tedavideki en önemli anahtardır" uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Umut Ünal, prostat kanseri hakkında toplumda doğru bilinen 7 kritik yanlışı ve doğrularını şu şekilde açıkladı:

1. PROSTAT KANSERİ SADECE YAŞLI ERKEKLERDE GÖRÜLÜR

Yanlış. Hastalık ilerleyen yaşlarda daha sık ortaya çıksa da genç yaşlarda da gelişebilir. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerin risk grubunda olduğu unutulmamalı ve hekim önerisine göre taramalar aksatılmamalıdır.

2. İDRAR ŞİKAYETİM YOKSA PROSTAT KANSERİ OLMAM

Yanlış. Prostat kanseri, özellikle erken evrelerde hiçbir fiziksel belirti vermeyebilir. Bu nedenle yalnızca şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine belirli bir yaştan sonra uzman muayenesi ve tarama testleri yapılmalıdır.

3. PSA DEĞERİM NORMALSE PROSTAT KANSERİ KESİN YOKTUR

Yanlış. PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi önemli bir tarama aracı olsa da tek başına kesin tanı koymaya yetmez. Bazı vakalarda PSA değeri normal sınırlarda kalabilir; bu nedenle muayene ve ileri tetkikler birlikte değerlendirilmelidir.

4. YÜKSEK PSA DEĞERİ KESİN KANSER ANLAMINA GELİR

Yanlış. PSA yüksekliği her zaman kansere işaret etmez. Prostat büyümesi, enfeksiyon veya iltihabi durumlar da bu değeri yükseltebilir. Kesin tanı için detaylı klinik inceleme şarttır.

5. PROSTAT KANSERİ MUTLAKA AMELİYAT GEREKTİRİR

Yanlış. Her hastanın tedavi haritası farklıdır. Kanserin evresi, yayılımı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna bağlı olarak; aktif izlem, cerrahi, radyoterapi, ilaç tedavileri veya kombinasyon yöntemler tercih edilebilir.

6. PROSTAT KANSERİ CİNSEL YAŞAMIN TAMAMEN SONA ERMESİDİR

Yanlış. Gelişen cerrahi teknikler ve modern tıp sayesinde birçok hasta tedavi sonrasında yaşam kalitesini koruyabilmektedir. Kişiye özel doğru tedavi planlamasıyla başarılı sonuçlar elde edilebilir.

7. AİLEMDE KANSER YOKSA BENİM DE RİSKİM YOKTUR

Yanlış. Aile öyküsü önemli bir kriter olsa da prostat kanseri genetik yatkınlığı bulunmayan bireylerde de görülebilir. Yaşın ilerlemesi, beslenme, yaşam tarzı ve çevresel faktörler de hastalığı tetikleyen unsurlar arasındadır.