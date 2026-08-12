FDA araştırmasından ürküten sonuç: Dövme mürekkeplerinin üçte birinde canlı bakteri çıktı

İnsanların binlerce yıldır bedenlerini süslemek amacıyla başvurduğu dövme ve kalıcı makyaj uygulamaları, gelişen tekniklere rağmen ciddi bir hijyen riskiyle karşı karşıya. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) araştırmacılarının 2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilen dört ayrı çalışmayı birleştirerek yürüttüğü analiz, dövme sektöründeki sterilizasyon algısını sarstı.

HER ÜÇ ÜRÜNDEN BİRİ MİKROP BARINDIRIYOR

İnceleme kapsamında piyasadan toplanan ve henüz hiç açılmamış olan 259 adet dövme ve kalıcı makyaj mürekkebi şişesi laboratuvar ortamında analiz edildi. Yapılan testler sonucunda ürünlerin yüzde 35,4’ünde canlı bakteri kolonilerine rastlandı.

Araştırma, ambalajlar üzerinde yer alan "steril" ibaresinin de güvenilir olmadığını gösterdi. Üzerinde steril etiketi bulunan mürekkeplerin yüzde 30,5’inde bakteri tespit edilirken, bu iddiayı taşımayan ürünlerde oran yüzde 35,5 olarak ölçüldü. Yerli ve ithal ürünler arasında belirgin bir fark gözlemlenmezken, her üç üründen birinin mikrop barındırdığı kaydedildi.

94 FARKLI BAKTERİ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Laboratuvarda yürütülen genetik analizlerde mürekkeplerin içerisinde 94 farklı bakteri türü belirlendi. Tespit edilen mikropların üçte birinin insanlarda ciddi enfeksiyonlara sebebiyet verebilecek türlerden oluştuğu açıklandı.

Uzmanlar, mürekkep içindeki canlı bakterilerin her kullanımda doğrudan enfeksiyon oluşturmayabileceğini fakat cilt bütünlüğünü bozan bu uygulamalarda riskin yüksek olduğunu vurgulayarak üretim ve dağıtım aşamasındaki sterilizasyon standartlarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.