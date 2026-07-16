Genç erkeklerde büyük tehlike: Kontrolsüz testosteron kullanımı kısırlığa yol açabilir

Testosteron hormonunun yalnızca cinsel fonksiyonlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini aktaran Üroloji Uzmanı Op. Dr. Furkan Şendoğan, "Testosteron; kas ve kemik sağlığından enerji düzeyine, ruh halinden metabolizmaya kadar pek çok sistemi etkileyen temel bir hormondur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte doğal olarak azalma görülebilir. Bunun yanında fazla kilo, diyabet, uyku düzensizliği, stres ve bazı kronik hastalıklar da testosteron seviyelerinde düşüşe neden olabilir" diye konuştu.

‘DÜŞÜK TESTOSTERON HER ZAMAN HORMON EKSİKLİĞİ ANLAMINA GELMİYOR’

Yorgunluk, cinsel istekte azalma, kas gücünde düşüş veya konsantrasyon problemlerinin tek başına testosteron eksikliğini göstermediğini ifade eden Op. Dr. Şendoğan, "Bu belirtiler birçok farklı sağlık sorununda da görülebilir. Bu nedenle yalnızca şikayetlere bakılarak tanı koymak doğru değildir. Tanı; ayrıntılı değerlendirme, fizik muayene ve uygun laboratuvar testleriyle konulmalıdır" dedi.

Sosyal medyada giderek yaygınlaşan kontrolsüz testosteron kullanımının ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Op. Dr. Şendoğan, "Son dönemde özellikle genç erkeklerde testosteron artırıcı ürünler ve hormon tedavileri popüler hale geldi. Oysa dışarıdan alınan testosteron, beynin doğal hormon üretim mekanizmasını baskılayabilir. Bu durum sperm üretiminde azalmaya, hatta geçici veya uzun süreli kısırlığa neden olabilir. Testosteron tedavisi yalnızca gerçekten ihtiyaç duyan ve uzman hekim tarafından değerlendirilen hastalarda uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erkek üreme sağlığının korunmasında yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Op. Dr. Şendoğan, "İdeal kilonun korunması, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, sigaranın bırakılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması ve dengeli beslenme testosteron seviyelerinin korunmasına katkı sağlar. Bunun yanında diyabet, hipertansiyon ve metabolik hastalıkların kontrol altına alınması da erkek hormon sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.

‘BELİRTİ VARSA VAKİT KAYBETMEDEN UZMANA BAŞVURULMALI’

Testosteron seviyelerindeki değişimlerin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Şendoğan, "Uzun süren halsizlik, cinsel istekte belirgin azalma, ereksiyon problemleri, kas kaybı veya çocuk sahibi olamama gibi şikayetleri bulunan erkeklerin kendi kendilerine hormon kullanmak yerine mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmaları gerekir. Erken tanı ve doğru tedaviyle hem hormon dengesi hem de üreme sağlığı başarılı şekilde yönetilebilir" dedi.