'Genç ve zayıf olmak korumuyor': Yüksek kolesterol hakkında doğru bilinen yanlışlar

Toplumda sıklıkla karşılaşılan yüksek kolesterol, ağrı veya halsizlik gibi belirgin fiziksel şikayetlerle ortaya çıkmadığı için yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan İlyas Öner, damar duvarlarında biriken kolesterolün ilk belirtisinin doğrudan kalp krizi ya da felç olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları düzenli kontrol yaptırmaya davet etti.

"GENÇ VE ZAYIF OLMAK KOLESTEROLDEN KORUMUYOR"

Kolesterol yüksekliğinin yalnızca ileri yaş ya da kilo problemiyle ilişkili görülmesinin yanlış bir algı olduğunu belirten Prof. Dr. Öner, genç ve zayıf bireylerin de risk altında olabileceğini ifade etti. Ailesinde erken yaşta kalp rahatsızlığı geçmişi bulunan kişilerin genetik kolesterol açısından vakit kaybetmeden taranması gerektiğini kaydeden Öner, genetik damar riski göstergelerinden Lp(a) düzeyinin yaşam boyu en az bir kez ölçülmesinin önemini vurguladı.

HEDEF LDL DEĞERİ KİŞİYE ÖZEL BELİRLENMELİ

Kolesterol takibinde yapılan en yaygın hatalardan birinin yalnızca "toplam kolesterol" rakamına odaklanmak olduğunu belirten Öner, tedavi sürecindeki temel kriterleri şu şekilde sıraladı: