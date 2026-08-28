Genel Sağlık-İş 'dayatma' diyerek sisteme tepki gösterdi: Sağlık hizmetinin niteliğini tehlikeye atıyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos 2026 tarihinde “SB-AHBS Kullanımı Hakkında” yazı yayımlandı. Söz konusu yazıya ilişkin Genel Sağlık-İş Sendikası, "Aile hekimliği bilgi sisteminde yaşanan sorunları ve Bakanlığın geçiş konusundaki ısrarını bir kez daha ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu. Sendika "Aile hekimlerine SB-AHBS dayatması, sağlık hizmetinin niteliğini tehlikeye atıyor" dedi.

"ZORUNLU TUTAN YAKLAŞIM"

Söz konusu yazıda, daha önce 13 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanan SB-AHBS kurulum ve geçiş işlemlerinin gerçekleşmediğini anımsatan sendika, ülke genelinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yeniden takvimlendirildiğini ve iller için yeni nihai geçiş tarihlerinin belirlendiğinin ifade edildiğini belirtti. Bakanlığın, belirlenen tarihlerden sonra da SB-AHBS dışında kullanılan sistemlerden gönderilen verilerin performans ve hesaplamalara dahil edilmeyeceğini belirttiğini kaydeden sendikadan yapılan açıklamada, "Önceki yıllarda da de pek çok uygulama değişikliği ile aile hekimliği emekçilerine uyguladığı baskıcı yaklaşımın bir yenisi SB-AHBS kullanımını zorunlu tutan yaklaşımı ile karşımıza çıkmıştır" denildi.

"SAĞLIK HİZMETİNDE RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

Genel Sağlık-İş, "Sağlık hizmetinin sürekliliği ve hasta güvenliği açısından henüz tüm sorunları giderilmemiş, şu an mevcut kullanılan programlardan kullanımı daha kötü bir AHBS için neden bu kadar ısrarla sahaya dayatma yapılmaktadır? Üstelik bu dayatmanın hukuki dayanağını oluşturan düzenlemelere karşı Danıştay’da yürütmenin durdurulması talepli davamız devam ederken, Bakanlığın bu kadar acele etmesinin gerekçesi nedir? Danıştay’ın vereceği karar beklenmeden uygulama neden zorla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır?" sorularını yönelterek, "Sahadan yansıyan veriler, meselenin yalnızca bir yazılım değişikliğinden ibaret olmadığını göstermektedir. Veri aktarımında yaşanan sorunlar, SB-AHBS kullanımında yaşanan sorunlar, bu sorunların çözümünde yaşanan teknik destek eksiklikleri ve artan iş yükü, aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunumunu doğrudan etkileyebilecek boyuta ulaşmıştır. Mevcut sistemlerde yıllar içerisinde oluşturulan sağlık kayıtlarının yeni sisteme eksiksiz ve güvenli biçimde aktarılması konusunda yaşanabilecek sorunlar ise yalnızca teknik bir problem değil, doğrudan vatandaşın alacağı sağlık hizmetine ilişkin ciddi bir risk oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÜKLEMEK KABUL EDİLEMEZ"

Sendika yaptığı açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı: "Sağlık çalışanlarını yeni bir sistemin teknik sorunlarıyla baş başa bırakmak, iş yükünü artırmak ve olası veri kayıplarının sorumluluğunu sahadaki sağlık emekçilerine yüklemek kabul edilemez. Bakanlığın cevaplaması gereken bir diğer önemli konu ise mali ve hukuki sonuçlardır. Halen sözleşmeleri devam eden mevcut AHBS yazılım firmalarıyla yapılan sözleşmeler ne olacaktır? Aile hekimleri tarafından bu yazılımlara peşin olarak ödenmiş bedellerin akıbeti ne olacaktır? Daha da önemlisi, geçiş sırasında meydana gelebilecek veri kayıpları, kayıtların eksik aktarılması veya sağlık verilerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda ortaya çıkacak zararların telafisi nasıl sağlanacaktır? Bu zararın sorumlusu kim olacaktır?

Bakanlık, SB-AHBS geçişini dayatırken bu soruların da yanıtını açık ve somut biçimde vermek zorundadır. Genel Sağlık-İş olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’nı, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının karşı karşıya bırakıldığı bu mali, teknik ve hukuki belirsizlikleri derhal gidermeye çağırıyoruz. Aile Hekimliği Hizmetleri, eksiklikleri uygulama sırasında giderilmeye çalışılan bir deneme alanı değildir. Bakanlık, “dayatma” anlayışıyla hareket etmek yerine sağlık çalışanlarının ve vatandaşların mağduriyetlerini önleyecek somut güvenceleri ortaya koymalıdır. Genel Sağlık-İş olarak aile hekimliği çalışanlarının yanında olduğumuzu, sağlık hizmetinin niteliğini ve hasta güvenliğini riske atan her türlü dayatmaya karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"