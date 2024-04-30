Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Uğur’dan teşvik sistemine tepki

Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:03

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:03

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile taban ek ödeme ve teşvik ek ödeme gibi yeni ödeme türleri getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Uğur, getirilen değişikliğin sağlık sistemini iyileştirmediğini belirterek sağlık çalışanları arasındaki çalışma başarısı ve verime zarar verdiğini söyledi. Uğur, “Daha da akıl almaz olan ‘müjde’ adı altında bunu bizlere duyurmaktır. Vatandaşın aklıyla dalga geçmek, hakları hiçe saymak ve bunu ‘kandırma’ yoluyla yapmak hukuk devletine ve sosyal devlete yakışmamaktadır” dedi. Teşvik ödemelerinin kurumlar tarafından sağlık çalışanlarına zamanında ödenmediğini, ödense de eksik ödendiğini belirten Uğur, “Çalışanların hak ettikleri ücret parçalı olarak yatırılmakta olup tek kalemde maaş almayı bile sağlık çalışanlarına çok gören bir sistemden bahsetmekteyiz! Ay sonu gelmesine rağmen Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin birçoğunda teşvik ödemesi hala yapılmamıştır. Sağlık Bakanı Sn. Koca, sosyal mecralarda sağlık çalışanlarına övgüler yağdırarak hak ettiklerini verdiği yanılgısına yurttaşları düşürmemelidir” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR'

Uğur, “Tüm sağlık emekçilerinin aylık maaşlarının, asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini” istediklerini belirtti. Uğur, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını istediğini söyleyerek “Sağlık çalışanlarını yoksulluk sınırı altında ücretlere mahkûm eden, ay sonu gelmeden eriyen, alın terinin karşılığı olan ücret bile ödenememektedir. İnsan hayatını ve sağlığını emanet ettiğiniz; ailelerinden, kendilerinden ve sosyal yaşantılarından fedakarlıklar yaparak sağlık hizmeti sunan sağlık emekçilerine teşvik değil hakkı teslim edilmelidir” dedi.



