Genel Sağlık-İş'ten TUK kararının iptali için dava

Genel Sağlık-İş; diş hekimliğinde “uzmanlık eğitiminin amacına ve özüne aykırı” TUK kararının iptali için Danıştay’da dava açtı. Davaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu TUK kararı ile getirilmek istenen sistemde birçok yönüyle hukuka ve yasaya aykırı durumlar mevcut olduğunu belirten sendika, "Doktora eğitimi, yükseköğretim sistemi içerisinde bilimsel araştırma ve özgün bilimsel bilgi üretme amacı taşıyan akademik bir yükseköğretim sürecidir. Buna karşılık diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, yalnızca akademik bilgi üretmeye yönelik olmayıp, belirli bir diş hekimliği uzmanlık dalında klinik yetkinlik, uygulama becerisi, mesleki sorumluluk ve uzmanlık alanına özgü hasta yönetimi yetkinliği kazandırmayı amaçlayan özel bir mesleki eğitimdir. Sağlık Bakanlığı’nın ve dolayısıyla TUK’un öncelikle doktora eğitimi ile uzmanlık eğitimi arasındaki keskin çizgiyi dikkate alması gerekirken, bu duruma riayet edilmeksizin hukuka ve yasaya aykırı bir sistem getirilmeye çalışılmıştır" açıklamasını yaptı.

Sendika açıklamasını şöyle sürdürdü: "1219 sayılı Kanun'un Ek 14. maddesi, Tıpta Uzmanlık Kuruluna, uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ile temel uygulama alanları, görev ve yetkilerinin çerçevesini belirleme yetkisi vermektedir. Fakat bu yetki; KANUNDA BULUNMAYAN yeni bir uzmanlık belgesi edinme yöntemi yaratma yetkisi değildir. Başka bir ifadeyle TUK; uzmanlık müfredatını belirleyebilir, uzmanlık dallarının temel uygulama alanlarını belirleyebilir, rotasyonları düzenleyebilir, eğitim sürecinin bilimsel esaslarını belirleyebilir. Fakat TUK, kanunla belirlenmiş uzmanlık sisteminin dışında, "doktora + ÖSYM’nin belirlediği ayrı bir kodla girilen DUS'ta belirli puan + işlem listesi + eksik rotasyonların tamamlanması" şeklinde yeni bir uzmanlık edinme modeli oluşturamaz. tuk, vermiş olduğu bu kararla kendisine verilen yasal yetkiyi aşmıştır."

"EMEK SÖMÜRÜSÜ SÖZ KONUSU"

Açıklama şu şekilde sonlandırıldı: Uzmanlık eğitimi için DUS'a girerek başarılı olan, uzmanlık öğrencisi statüsünde eğitim gören ve uzmanlık müfredatındaki tüm rotasyonları, klinik uygulamaları ve eğitim yükümlülüklerini tamamlayan diş hekimleri ile aynı uzmanlık alanında doktora yapmış ancak farklı bir eğitim rejiminden geçmiş olan kişilerin, sonradan bazı ilave şartların tamamlanmasıyla aynı uzmanlık belgesine hak kazanmasının eşitlik ilkesinin doğru uygulanması bakımından ciddi sorunlar doğuracağı açıktır. Bu bağlamda, yasal süreçlerden geçerek uzman unvanını kazanan diş hekimleri bakımından eşitlik ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkacağı gibi, doktora eğitimi alan diş hekimleri bakımından da keyfi klinik uygulamalar ve işlem sayıları belirlenerek, emek sömürüsü söz konusu olabilecektir.

TUK, 24-25.03.2016 tarih, Toplantı No: 70 ve Karar No: 684 sayılı kararında, Diş hekimliği bakımından "uzmanlık eğitiminin doktora eğitiminin yerini alacağı düşünülmemelidir" şeklinde bir değerlendirmeye yer vermiştir. Buna rağmen mevcut durumda ise, aynı TUK, doktora eğitimini tamamlayan veya doktora eğitimi almakta olan diş hekimlerine "uzmanlık statüsü" vermeye çalışmaktadır. Bu durum TUK yönünden, büyük bir çelişkiye imza atıldığını gözler önüne sermektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun, hatalı bir şekilde doktora eğitimi ve uzmanlık eğitimini neredeyse birbirine eşdeğer tutma yönünde vermiş olduğu kararın tamamına karşı Sendikamızca, Danıştay 8. Dairesi’nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmıştır"