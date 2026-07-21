Görülme sıklığı son 10 yılda tırmanışa geçti: Takıntılı düşüncelerle baş etmenin yolları

Bireyin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve genel işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) vakalarındaki yükseliş grafiği tıp dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Yapılan bilimsel çalışmaların son 10 yılda OKB’nin görülme sıklığında belirgin bir artışa işaret ettiğini belirten Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, hastalığın erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımlarıyla kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

OKB’nin mekanizmasını anlatan Yılmaz, istenmeyen ve kaygı yaratan düşüncelerin "obsesyon", bu kaygıyı hafifletmek adına yapılan tekrarlayıcı eylemlerin ise "kompülsiyon" olarak tanımlandığını dile getirdi.

"ÇOCUKLARDAKİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

OKB’nin yalnızca yetişkinlere özgü bir rahatsızlık olmadığını, çocukluk çağında da ortaya çıkabildiğini vurgulayan Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, ailelere kritik uyarılarda bulundu. Yılmaz, "Küçük yaştaki çocuklar yaşadıkları takıntıları ya da tekrarlayıcı davranışların nedenini ifade etmekte zorlanabilir, bu yüzden ailelerin çocuklarda gözlenen alışılmadık ve sürekli tekrar eden davranışları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

DİĞER PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARA EŞLİK EDEBİLİYOR

OKB’nin tek başına seyredebileceği gibi farklı ruhsal hastalıklarla bir arada da görülebileceğine dikkat çeken Yılmaz; depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, kişilik bozuklukları, fobiler, beden dismorfik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğunun tabloya eşlik edebileceğini belirtti.

"TEDAVİ SÜRECİ SABIR VE AİLE DESTEĞİ GEREKTİRİYOR"

OKB’nin zaman zaman tedaviye direnç gösterebilen ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten Yılmaz, buna karşın gelişen bilimsel yöntemler sayesinde başarılı sonuçlar alındığını aktardı.

Tedavide aile desteğinin hayati önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: