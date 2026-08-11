Göz sağlığında yaşlılık kader değil: Uzman isimden katarakt uyarısı

Gözün doğal merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan katarakt, özellikle ileri yaş grubundaki bireylerde sıkça görülse de kader olarak değerlendirilmemeli. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen, kataraktın ilerleyişi, belirtileri ve güncel tedavi yöntemleri hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

"KATARAKT GÖRME KALİTESİNİ ZAMANLA AZALTIR"

Kataraktın genellikle yavaş gelişen bir süreç olduğuna dikkat çeken Op. Dr. İbrahim Gözen, göz merceğinin matlaşmasıyla ışığın retinaya ulaşmasının zorlaştığını ifade etti. Hastalığın günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini aktaran Gözen, "Bunun sonucunda bulanık görme, gece görüşünde azalma, ışık hassasiyeti ve renklerde soluklaşma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Okuma, araç kullanma veya televizyon izleme gibi günlük alışkanlıklarda zorlanma yaşandığında vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır" dedi.

"KALICI TEDAVİ CERRAHİ MÜDAHALEDİR"

Katarakt tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntemin cerrahi operasyon olduğunu vurgulayan Op. Dr. Gözen, modern tıp teknolojilerinin sunduğu imkanlara değindi:

"Günümüzde uygulanan modern katarakt ameliyatları sayesinde bulanıklaşan doğal mercek çıkarılarak yerine yapay göz içi mercek yerleştirilmektedir. Hastanın göz yapısı, yaşam tarzı ve görme beklentileri değerlendirilerek kişiye özel mercek seçimi yapılmalıdır."

DÜZENLİ GÖZ KONTROLLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İleri yaşlardaki görme kayıplarının "yaşlılığın doğal bir sonucu" olarak görülüp ertelenmemesi gerektiğini belirten Gözen, düzenli muayenelerin kataraktın yanı sıra glokom, sarı nokta ve retina hastalıklarının da erken teşhisine imkan sağladığını ifade etti.