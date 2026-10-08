Göz önündeki uçuşmalar ne anlama geliyor? Uzmanından kritik uyarı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, Dünya Görme Günü dolayısıyla göz sağlığının korunması ve erken tanının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Çeliker, halk arasında ‘gözde sinek uçuşması’ olarak bilinen şikayetlerin bazı durumlarda kalıcı görme kaybına yol açabilecek hastalıkların ilk işareti olabileceğini belirtti.

Göz önünde hareket eden siyah noktalar, ince çizgiler, örümcek ağı veya küçük gölgeler şeklinde tarif edilen uçuşmaların çoğunlukla gözün içini dolduran jel kıvamındaki vitreus sıvısında meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Çeliker, bu durumun özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Çeliker, gözde uçuşmaların her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediğini ancak aniden ortaya çıkması veya kısa sürede artmasının önemli bir uyarı işareti olduğunu belirtti.

‘ANİ BAŞLAYAN UÇUŞMALAR MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ’

Gözdeki uçuşmaların nedenlerinin doğru belirlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gözümüzün içini dolduran ve vitreus adı verilen jel yapı, yaşla birlikte değişime uğrayabilir. Bu değişiklikler sonucunda kişiler gözlerinin önünde uçuşan siyah noktalar, iplikçikler veya örümcek ağına benzeyen görüntüler fark edebilir. Çoğu zaman bu durum yaşa bağlı doğal değişikliklerle ilişkili olsa da özellikle aniden başlayan veya sayısı hızla artan uçuşmalar retina yırtılmasının habercisi olabilir. Bu nedenle yeni başlayan uçuşmaların basit bir görme şikâyeti olarak değerlendirilmemesi ve göz hekimi tarafından incelenmesi önemlidir.”

‘IŞIK ÇAKMASI VE PERDE İNMESİ HİSSİNE DİKKAT’

Göz önünde uçuşmalara ışık çakması, görme alanında karanlık bir bölge oluşması veya perde inmesi hissinin eşlik etmesinin daha ciddi bir tabloya işaret edebileceğini belirten Prof. Dr. Çeliker, bu belirtilerin retina yırtılması ya da retina dekolmanı olarak adlandırılan, gözün ışığı algılayan tabakasının yerinden ayrılması durumunda görülebileceğini aktardı.

Prof. Dr. Çeliker, “Özellikle gözde aniden başlayan ışık çakmaları, uçuşan cisimlerin sayısında belirgin artış ve görme alanının bir bölümünde perde veya gölge oluşması acil değerlendirme gerektiren belirtilerdir. Retina yırtılması zamanında fark edilmezse retina dekolmanına ilerleyebilir. Bu durum tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden olabilir. Erken dönemde yapılan muayene ve gerekli müdahaleler, görmenin korunması açısından büyük önem taşır” dedi.

‘YÜKSEK MİYOPİSİ OLANLARDA RİSK ARTABİLİR’

Bazı kişilerde retina yırtılması ve dekolmanı riskinin daha yüksek olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çeliker, “Yüksek miyopisi bulunan kişilerde gözün anatomik yapısına bağlı olarak retina daha hassas olabilir. Bunun yanı sıra göz travmaları, geçirilmiş göz ameliyatları ve bazı retina hastalıkları da riski artırabilir. Ancak retina yırtılması yalnızca risk grubundaki kişilerde görülmez. Daha önce herhangi bir göz hastalığı yaşamamış kişilerde de aniden başlayan uçuşmalar ciddi bir sorunun ilk belirtisi olabilir” ifadelerini kullandı.

‘ERKEN TANI KALICI GÖRME KAYBINI ÖNLEYEBİLİR’

Gözde uçuşma şikayetiyle başvuran hastalarda göz bebeği büyütülerek yapılan ayrıntılı retina muayenesinin önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Çeliker, bu değerlendirmeyle retina yırtıklarının ve diğer göz içi sorunların tespit edilebildiğini aktardı.

Retina yırtıklarının uygun hastalarda lazer tedavisiyle kontrol altına alınabildiğini, retina dekolmanı gelişen durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebildiğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker, erken tanının tedavi başarısını ve görmenin korunma olasılığını artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Çeliker, “Özellikle göz önünde aniden başlayan uçuşmalar, ışık çakmaları ve görme alanında perde hissi gibi belirtiler ihmal edilmemelidir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda aynı gün acil göz muayenesi yapılması, kalıcı görme kaybının önlenmesi açısından belirleyici olabilir” diye konuştu.