Güneş yanıklarında ilk müdahale önemli: Diş macunu ve yoğurt zarar verebilir

Yaz aylarında güneş altında uzun süre kalmak, yalnızca geçici kızarıklıklara değil, yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. Bilinçsizce yapılan müdahaleler ve halk arasında doğru bilinen yanlışlar ise yanık tablosunu daha da ağırlaştırabiliyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başak Yalçın kritik uyarılarda bulundu. Yalçın, güneş yanıkları ve güneş çarpmalarında yapılması gereken doğru ilk yardım adımlarını anlattı.

‘GÜNEŞ ÇARPMASI HAYATİ RİSK TAŞIYOR’

Güneş çarpmasının hayati tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Yalçın, "Öncelikle hastada bulantı, kusma, durum bozukluğu ya da tansiyon düşüklüğü, kendini iyi hissetmemek gibi bir durum olursa, o hastanın bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyor. Çünkü orada tıbbi bir müdahale edilmesi gerekir" dedi.

‘CİLDİ SOĞUTUN VE SU KABARCIKLARINI PATLATMAYIN"

Cilt yanığı oluşan ancak genel durumu iyi olan hastalarda ilk adımın vücut sıcaklığını düşürmek olduğunu belirten Yalçın, "Hastayı kapalı ve soğuk bir yere almak, özellikle klimalı ortamlarda soğumasını sağlamak ilk yapılması gereken şey. Çok basınçlı olmayan, ılıkla soğuk arasında sıcak olmayan bir duş yaptırmakta fayda var. Tas ile su dökmek şeklinde olabilir; buna imkan yoksa soğuk kompresler önemli. Serum fizyolojik gibi solüsyonlarla, tıpkı bebek ateşi alır gibi bir tülbent ya da gazlı bez bu sıvıda bekletilip sıkılarak üzerine serilmeli, ateşin alınması sağlanmalı” diye konuştu. Yalçın ayrıca ağrı kesici, iltihaplanma giderici ajanların (hap şeklinde) hastaya verilebileceğini ve panthenol veya aloe vera içeren nemlendiricilerle cildin bir an önce soğumasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kabarcıklara müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, "Su kabarcığı oluşan durumlarda en önemli şey bu kabarcıkların patlatılmaması. Üstünü kapatan deri aslında cildi korumaya devam eder. Eğer patlatılıp soyulursa cilt enfeksiyona açık hale gelir. Çok büyük kabarcıklar varsa bir sağlık kuruluşunda enjektörle içinin sıvısı alınmalı ancak üstteki deri koruyucu olarak kalmalıdır" diye ekledi.

‘YOĞURT VE DİŞ MACUNU ASİT DENGESİNİ BOZUYOR’

Geleneksel yöntemlerin cilde zarar verdiğini aktaran Yalçın, "Halk arasında uygulanan yoğurt, diş macunu ve zeytinyağı gibi ürünlerin tamamı asidik yapıdadır. Bunlar cildin asit dengesini ciddi anlamda bozar. Önce bir serinlik etkisiyle iyi gelmiş gibi görünse de yanık döneminde özellikle zararlıdır ve kesinlikle uygulanmamalı" uyarısında bulundu